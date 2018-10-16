Myanmar'da iki askeri uçak düştü: 3 kişi öldü
Myanmar'da iki askeri jetin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.16 Ekim 2018 Salı 16:32
Hükümet yetkilisi Myint Zaw, Myanmar'ın orta kesiminde Magway bölgesinde jetlerden birinin bir derenin, diğerinin de bir köyün yakınlarına düştüğünü kaydetti.
Myint Zaw, jetlerin düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirdiğini belirterek, jetlerden birinin düştüğü köyde bir kişinin öldüğünü ayrıca 2 kişinin yaralandığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haziran 2017'de Myanmar'a ait askeri nakliye uçağının Andaman Denizi'ne düşmesi sonucu 122 kişi ölmüştü.
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