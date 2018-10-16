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Myanmar'da iki askeri uçak düştü: 3 kişi öldü

Myanmar'da iki askeri jetin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

16 Ekim 2018 Salı 16:32
Myanmar'da iki askeri uçak düştü: 3 kişi öldü

Hükümet yetkilisi Myint Zaw, Myanmar'ın orta kesiminde Magway bölgesinde  jetlerden birinin bir derenin, diğerinin de bir köyün yakınlarına düştüğünü kaydetti.

Myint Zaw, jetlerin düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirdiğini  belirterek, jetlerden birinin düştüğü köyde bir kişinin öldüğünü ayrıca 2 kişinin  yaralandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haziran 2017'de Myanmar'a ait askeri nakliye uçağının Andaman  Denizi'ne düşmesi sonucu 122 kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:32
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