0553 313 94 23

Myanmar kıyısındaki 'hayalet gemi'nin sırrı çözüldü!

Myanmarlı yetkililer, Yangon kenti yakınlarında akıntıya kapılmış halde seyrederken karaya oturan ve içersinde mürettebat bulunmayan "hayalet geminin" sırrını çözdü.

02 Eylül 2018 Pazar 14:04
Myanmar kıyısındaki 'hayalet gemi'nin sırrı çözüldü!

Geçen hafta Yangon sahili yakınlarında balıkçılar tarafından tespit edilen "Sam Ratulangi PB 1600" isimli konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından başlatılan incelemede, geminin römorkör tarafından çekilerek Bangladeş'teki bir gemi söküm fabrikasına doğru götürülürken, mürettebatın kötü hava koşullarına maruz kalınmasının ardından gemiyi terk ettiği anlaşıldı.

Myanmar donanması yetkilileri, geminin "baş tarafında bağlı olan kablolardan" dolayı yük gemisinin başka bir gemi tarafından çekildiğinden şüphelendiklerini ve daha sonra ülke sahilinin yaklaşık 80 kilometre açıklarında bir römorkör bulduklarını açıkladı.

MÜRETTEBAT SORGULANDI

13 Endonezyalı mürettebatı sorgulayan yetkililer, römorkörün 13 Ağustos'tan beri yük gemisini Bangladeş'teki gemi söküm fabrikasına doğru çektiğini ancak römorkör ile gemiyi birbirine bağlayan bazı kabloların kötü hava koşullarında kırılmasının ardından mürettebatın gemiyi terk etmeye karar verdiğini anladı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

Yangon polisi, içinde mürettebat ve malzeme bulunmayan paslı büyük bir geminin "karaya oturduğunu ve Endonezya bayrağı taşıdığını" açıklamıştı.

Bağımsız Myanmar Denizciler Federasyonu Genel Sekreteri Aung Kyaw Linn, geminin yakın zaman önce terk edildiğinin sanıldığını kaydederek, "Bunun bir sebebi olmalı." demişti.

"Marine Traffic" internet sitesine göre, 2001 yılında yapılan söz konusu yük gemisinin uzunluğu 177 metreden daha fazla.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 14:04
  1. Myanmar
  2. sahil
  3. hayalet gemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlıktan beklenen adım geldi… Artık yerli arkeologlar çalışacak
    1. Bakanlıktan beklenen adım geldi… Artık..
    2. Altın aramak için evinin bodrumunda 6..
    3. İran dini lideri Hamaney'den savaş..
    4. Rusya’da helikopter düştü
    5. Şehit Eren Bülbül anısına yarıştılar!
    6. ABD, Pakistan'a yapılacak 300 milyon..
    7. İran piyasalarında 'Milis gücü' dönemi
    8. Erdoğan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i..
    9. Konya'da vahşet! Yavru köpeklerin..
    10. TIR kuyruğu 14 km'ye ulaştı! Şoförler..
    11. Trump'tan bir rest daha! 'Gerek yok'
    12. Sizce emekli maaşı ne kadar olmalı?
    13. Myanmar'da 'hayalet gemi'nin sırrı..
    14. Bursaspor ile anlaşan Kamil Grosicki..
    15. Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli..
    17. Belhanda'ya büyük tepki! Mert Çetin..
    18. Mardin'de inanılmaz olay! Evi 4 gün..
    19. Foça'daki felakette temizleme..
    20. Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni..
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir