0553 313 94 23

Myanmar'da felaket! 54 bin kişi evlerini terk etti

Myanmar’da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 54 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı öğrenildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 22:17
Myanmar'da felaket! 54 bin kişi evlerini terk etti

Yerel basında yer alan habere göre, ülkede 10 gündür etkisini sürdüren ve en fazla Tayland sınırındaki Kayin eyaletini etkileyen yağışlar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 100 bin kişinin etkilendiği muson yağmurları 54 bin kişiyi yerinden etti.

Mağdurlar için 63 bölgede kamplar kurulduğu ve tahliye çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Muson yağmurlarının bu yılki bilançosunun önceki yıllardan kötü olduğu belirtildi.

Muson yağmurları bu yaz, Filipinler, Japonya ve Güneydoğu Asya'nın büyük bölümünde daha önceki yıllara göre daha etkili olmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 22:17
  1. Myanmar
  2. sel felaketi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta protesto! Halk oturma eylemi başlattı
    1. Irak'ta protesto! Halk oturma eylemi..
    2. Almanya Mesut Özil için ayakta
    3. Mesut Özil'e korkaklık suçlaması
    4. İlaç lobisi hedef almıştı... Canan..
    5. Metabolizmayı hızlandırmanın yolu:..
    6. Bulgur birçok hastalığa fayda sağlıyor
    7. Bebeklerde vitamin takviyesi
    8. Kas romatizması nedir?
    9. Myanmar'da felaket! 54 bin kişi..
    10. Şifa deposu: Pikan cevizi
    11. Kimler limonlu su içemez?
    12. İyileşen yaranın kaşınma nedeni bakın..
    13. Saliha kadın kimdir?
    14. İslami Cihad'dan işgalci İsrail'e ilk..
    15. Filistin yangın yeriyken Suudi Kral..
    16. İngiltere'den Katar'a şok suçlama!
    17. Muharrem İnce, Tuncay Özkan'ı..
    18. Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    19. Trump'tan açık tehdit:..
    20. İşgalci İsrail'den 90 Türk vatandaşına..
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...