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Myanmar'da fabrikada yangın çıktı

Myanmar'da bir fabrikada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:52
Myanmar'da fabrikada yangın çıktı

 Myanmar'da bir fabrikada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Şinhua'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Shwepyithar kentinde War Tayar sanayi bölgesinde bir kontrplak fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

Yangında 6 işçinin yaşamını yitirdiği ve 13 işçinin de yaralandığı kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:52
  1. fabrika
  2. Myanmar
  3. Yangın

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