Myanmar'da fabrikada yangın çıktı Myanmar'da bir fabrikada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Myanmar'da bir fabrikada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Şinhua'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Shwepyithar kentinde War Tayar sanayi bölgesinde bir kontrplak fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. Yangında 6 işçinin yaşamını yitirdiği ve 13 işçinin de yaralandığı kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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