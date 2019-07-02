Myanmar'da domuz gribi 21 can aldı

YANGON (AA) - Myanmar'da, son haftalarda domuz gribi nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık ve Spor Bakanlığı kamu bilgilendirme görevlisi Phyu Phyu Aye, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle son birkaç hafta içinde aralarında 4 çocuğun olduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yangon, Sagaing ve Ayeyawaddy bölgelerinde 340'tan fazla hastadan 99'unda virüs tespit edildiğini aktaran Aye, domuz gribinden en fazla etkilenen yerin 18 kişinin hastalık nedeniyle öldüğü Yangon şehri olduğunu ifade etti. Ülkede domuz gribine ilişkin sağlık uyarısı yayınlayan yetkililer, yüksek ateşi bulunan kişilerden kalabalıklardan uzak durmalarını, yerel hastanelerden de hastalığın teşhisinde hızlı olmalarını istedi.





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