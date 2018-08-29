Myanmar'da baraj çatladı! On binlerce insan kaçıyor...

Güney Asya ülkesi Myanmar'da bir barajda meydana gelen devasa çatlak, nedeniyle 50 binden fazla insan tahliye edildi.

Açılan yarıktan akan sular sel baskınına yol açtı. Kasabalar, köyler ve bir ana otoyol sular altında kaldı.

Yetkililer, Swar kasabası yakınındaki barajın sabah 05.30 sularında su kaçırmaya başladığını bildiriyor.

Reuters haber ajansı, Swar kasabasında neredeyse su altında kalmak üzere olan bir köprünün fotoğraflarını servis etti.

16 bin evde yaşayan 54 bin insan, felaket üzerine evini terk etmek zorunda kaldı.