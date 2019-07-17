Myanmar'da anayasa değişikliği destekçileri sokağa çıktı

YANGON (AA) - Myanmar'da binlerce kişi, ordunun gücünü azaltılmasını öngören anayasa değişikliğini desteklemek için yürüyüş düzenledi.

Parlamentodaki bir komite tarafından hafta başında teklif edilen ve ordunun parlamentodaki gücünü azaltmayı öngören anayasa değişikliği paketini destekleyen binlerce kişi, başta Yangon olmak üzere birçok şehirde yapılan yürüyüşlere katıldı.

Göstericilerden Mya Aye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerin daima halkın yanında olduğunu savunduğunu, tasarının onaylanması halinde bunun doğruluğunun sınanabileceğini söyledi.

Bu arada bazı vatandaşlar da anayasal değişikliğe karşı protesto gösterisi düzenledi.

Ordu mensuplarına mecliste ayrılan kotanın kademeli olarak düşürülmesi öngörülen teklif paketine, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi'nin devlet başkanı olmasını engelleyen 59. maddenin de dahil edildiği ifade edildi.

Mevcut anayasa, ulusal ve bölgesel parlamentolarda sandalyelerin yüzde 25'inin askerlere verilmesine olanak tanıyor. Ordu mensuplarına sağlanan bu kotanın, parlamentoda anayasa değişikliği oylamalarında kabul için gereken yüzde 75 oranına ulaşılmasını engellediği kaydediliyor.

Myanmar anayasası, aynı zamanda savunma, sınır güvenliği ve içişleri olmak üzere üç bakanlığın ordu mensuplarına verilmesini öngörüyor.

Anayasa değişikliği paketinin mecliste 22 Temmuz'da tartışılması bekleniyor.