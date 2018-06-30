Myanmar sınır polisi bir çocuğu yaraladı

Myanmar sınır polisi, Tombro köyündeki Rohingya çocuklarının oyun oynadığı bölgeye ateş etti. Ansar Ullah isimli bir çocuğun yaralandığı açıklandı. Baba Jamir Hossain oğlunun dün Myanmar sınır duvarının dış tarafında başka bir çocukla oynadığını söyleyerek mültecilerin Bangladeş’te bile Myanmar zulmünden kaçamadığını söyledi.

Kutupalong’daki hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ise henüz bilinmiyor.