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Myanmar ordusunun zulmü bir kez daha gözler önüne serildi

ABD'nin yürüttüğü araştırma kapsamında Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanları ayrım gözetmeksizin hedef aldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

25 Eylül 2018 Salı 12:00
Myanmar ordusunun zulmü bir kez daha gözler önüne serildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, son 2 yılda Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan binden fazla Arakanlı Müslüman mülteciyle yapılan görüşmelere dayanarak hazırladığı raporunda, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara "aşırı şiddet" uyguladığına dikkati çekti.

20 sayfalık rapora göre, araştırma çerçevesinde kendisiyle görüşme yapılan Arakanlılardan çoğu, tanık oldukları cinayet ve şiddet olaylarının yüzde 84'ünün faili olarak orduyu gösterdi.

Mülteciler, Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanları öldürmek, yaralamak ve evlerini yakmak için alev püskürtücüler veya yangın çıkaran silahlar kullandığını söyledi.

Arakanlı Müslümanlar, tanıklık ettiği şiddet olaylarını tecavüz, Kuran'ı Kerim'in yakılması, insanların başının ya da diğer uzuvlarının kesilmesi, bebeklerin ve çocukların dövülmesi ya da öldürülmesi, askerlerin doğum sırasında ya da doğumdan sonra kadınlara ve bebeklerine saldırması olarak sıraladı.

Raporda, "Araştırma, Arakan eyaletindeki şiddetin aşırı, geniş ölçekli, yaygın ve görünüşe göre hem halkı terörize etmeye hem de topraklarından uzaklaştırmaya yönelik olduğunu gözler önüne serdi." ifadelerine yer verildi.

Bazı bölgelerde faillerin, halkı evlere kilitleyip yakmak, kaçan Arakanlı Müslümanların içinde olduğu tekneleri batırmak gibi kitlesel kayıplarla sonuçlanan taktikler kullandığı vurgulanan raporda, "Askeri operasyonların kapsamı ve ölçeği, iyi planlandıklarını ve koordine edildiklerini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, uydu görüntülerinin, şiddet olaylarının yeniden başladığı 2017 ağustos ayını takiben iki ayda Arakan'da 38 binden fazla binanın ateşe verildiğini gösterdiği vurgulandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, geçen ay BM Güvenlik Konseyinde yapılan Arakan oturumunda, "Myanmar'daki acı gerçekleri artık dünya görmemezlikten gelemez. Arakanlı Müslümanların etnik temizliğe uğradığı gerçeği konuşulmalı, onların sesi duyulmalı." uyarısında bulunmuştu.

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu da Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında olduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptıkları gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istemişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:00
  1. myanmar ordusu
  2. Arakanlı Müslümanlar

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