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Myanmar ordusunaArakan'da operasyonlara son verme çağrısı

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) İcra Direktörü Kyaw Win, Myanmar ordusunu, sivillerin güvenliği ve insan yaşamına riayet etmemekle suçladı

28 Mart 2019 Perşembe 10:27
Myanmar ordusunaArakan'da operasyonlara son verme çağrısı

ANKARA (AA) - Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar ordusundan Arakan eyaletinde sivillerin yaşadığı bölgelerde operasyonlara derhal son vermesini istedi.

Merkezi Londra'da bulunan BHRN'nin İcra Direktörü Kyaw Win, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun, sivillerin güvenliği ve insan yaşamına riayet etmediğini belirterek, "Bu özellikle ülkedeki azınlıklar için geçerli. Arakan eyaletinde etnik Arakanlar ve Rohingyalar, bu acımasızca ihmalin kanıtı." ifadesini kullandı.

Win, uluslararası topluma, sivillerin daha fazla zarar görmesini önlemek için Arakan Ordusu örgütüyle ateşkes konusunda Myanmar yönetimine baskı yapması çağrısında bulundu.

Açıklamada, son dönemde Arakanlı 20 bin köylünün yerlerinden edildiğine işaret edildi.

Arakan eyaletinde Arakan Ordusu örgütüyle güvenlik güçleri arasında ocaktan bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Arakan Ordusu örgütü, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenliyor. Örgüt daha önce Kaçin ve Şan eyaletlerinde de Myanmar askerleriyle çatışmalara girmişti.

Myanmar ordusu, ocak ayında 13 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı saldırıdan sonra Arakan Ordusunu terörist örgüt ilan etmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:27
  1. Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN)
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