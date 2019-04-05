Myanmar ordusu tarlada çalışan Arakanlı Müslümanlara helikopterle taradı: 20 şehit!
Myanmar ordusu, tarlada çalışan Arakanlı Müslümanlara helikopterlerle saldırdı. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.05 Nisan 2019 Cuma 21:44
Myanmar'da, Müslümanlara yönelik vahşet ve katliamlara bir yenisi eklendi.
Tarlada çalışan yüzlerce Arakanlı Müslümana helikopterlerle saldıran Myanmar ordusu, 20 kişiyi katletti, 40 kişiyi de yaraladı.
Yerel haber kaynakları, saldırıların Maungdaw ve Buthidaung ilçelerinde gerçekleştiğini ve her yıl farklı köylerden yaz sezonunda hasat yapmaya gelen yüzlerce Müslümanın hedef alındığını belirtti. Görgü tanıkları, saldırıya uğrayanların ormanlık alana doğru kaçtıklarını ve hayatını kaybedenlerin 9'unun çocuk olduğunu belirtiyor. Daha önce Budist çetelerin saldırı ve katliamlarına maruz kalan bölgedeki Müslümanlar, şimdi de Myanmar ordusunun bombalı saldırıları altında.
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