Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Myanmar ordusu BM'nin "utanç" listesine girdi

Birleşmiş Milletler (BM) ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına tecavüz ve cinsel şiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanç listesine'' ekledi.

17 Nisan 2018 Salı 01:55
Myanmar ordusu BM'nin "utanç" listesine girdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yıl çatışma bölgelerinde yaşanan cinsel şiddet olaylarına ilişkin raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Raporda, 19 ülkede çatışma bölgelerinde çoğunluğu devlet dışı aktörlerce işlenen suçlar ve tecavüz, seks kölesi, fuhşa zorlama, zorla kürtaj gibi cinsel şiddet olaylarına dikkat çekildi.

Tecavüz ve cinsel şiddetin çatışmalarda ''silah olarak kullanıldığına'' dikkat çekilen raporda, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekildi.

Myanmar silahlı güçlerinin ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına yönelik tecavüz ve şiddet olayları'' da ''kara liste'' ya da ''utanç listesi'' olarak bilinen BM'nin çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarını belgeleyen raporuna girdi.

Myanmar ordusunun ''Arakanlıların Myanmardan ayrılıp geri dönmesini engellemek için cinsel şiddeti bir araç olarak kullandığı ve Arakan toplumunu korkutarak topluca cezalandırdığı'' belirtilen raporda, ''Myanmar'dan kaçan Arakanlı kadın ve kız çocuklarının tecavüz ve toplu tecavüz gibi cinsel şiddet olaylarına maruz kaldığı'' kaydedildi.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 01:55
  1. utanç listesi
  2. Myanmar ordusu
  3. Arakanlı Müslümanlar

YORUM YAZ

  • meçulmeçul12 sa önce
    sizin adaletiniz batsın birlemiş teröristlersiniz ancak...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
  1. Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
  2. Timsah, Karabük'te nefes almak istiyor
  3. Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan..
  4. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
  5. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
  6. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
  7. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
  8. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
  9. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  10. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  11. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  12. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  13. Hakkari'de park halindeki araç..
  14. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  15. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  16. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  17. Borsa günü düşüşle bitirdi
  18. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  19. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  20. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...