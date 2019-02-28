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Myanmar hükümetine Arakan'a yardım ulaştırma çağrısı

Burma İnsan Hakları Ağı, Myanmar hükümetinden Arakan'a yardım ulaştırılmasına izin verilmesini istedi

28 Şubat 2019 Perşembe 12:04
Myanmar hükümetine Arakan'a yardım ulaştırma çağrısı

ANKARA (AA) - Burma (Myanmar) İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar hükümetine, sivil toplum kuruluşlarının Arakan eyaletine engelsiz ve tam erişim sağlamasına izni verilmesi çağrısında bulundu.

Merkezi Londra'da bulunan BHRN tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan saldırıların yeniden başladığı 2017'nin Ağustos ayından bu yana, özellikle Buthidaung, Rathedaung ve Maungdaw kasabalarında halkın yaygın şekilde gıda ve tıbbi yardım sıkıntısı içinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "köylülerden, muzdarip oldukları gıda kıtlığı, hastalık ve ıstırapla ilgili düzenli raporlar" alındığı belirtildi.

BHRN Direktörü Kyaw Win, "Myanmarlı yetkililer, sivilleri yardımlardan mahrum etmek konusundaki acımasızlık ve vurdumduymazlıklarında sınır olmadığını göstermeye devam ediyor. Uluslararası toplum, 2017'den bu yana yardımların ulaştırılmasının kısıtlandığı Arakan'da yayılması muhtemel açlık ve hastalıkları görmezden gelemez." dedi.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından geçen yıl ağustosta yayımlanan araştırma raporuna göre, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemelerinin başladığı 2017'nin Ağustos ayından sonra 24 binin üzerinde Arakanlı Müslüman katledildi.

Raporda, Myanmar güçlerince, 40 binden fazla Arakanlı Müslümanın silahla yaralandığı, yaklaşık 115 bininin darp edildiği, 35 bin Arakanlı Müslümanın ise ateşe atıldığının sanıldığı kaydedilmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:04
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN)
  3. Myanmar

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