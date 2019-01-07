Katil Myanmar Hükümeti'nden orduya Arakan talimatı!

Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre, Myanmar hükümeti, ordunun, Arakan eyaletinde yaşayan halka karşı sıkı önlemler alması ve yeni yasakları devreye sokması için talimat verdi.

Myanmar ordusunun Rohinya Kurtuluş Ordusuna karşı aşırı güç kullanıp geniş çaplı saldırıya geçeceği aktarıldı.