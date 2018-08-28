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Myanmar Hükümeti soykırımı reddetti!

Myanmar Hükümeti, Rohingya Müslümanlarına karşı işlenen suçların soykırım niyeti taşımadığını açıkladı.

28 Ağustos 2018 Salı 21:31
Myanmar Hükümeti soykırımı reddetti!

Rohingya Müslümanlarına karşı işlenen suçların "soykırım niyeti" taşıdığı belirtilen BM raporundaki iddialar Myanmar tarafından reddedildi. Hükümet sözcüsü "bağımsız" bir komisyonun ihlalleri tespit edeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Bağımsız Uluslararası Myanmar Hakikat Misyonu'nun ülkedeki dini azınlık olan Rohingya Müslümanlarına karşı son bir yıldır devam eden askeri operasyonlarda ordunun "soykırım niyeti" taşıdığı bulgusuna ulaşan raporu sonrası Myanmar hükümeti karşı açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Alman haber ajansı dpa'ya cep telefonu mesajı ile açıklama yapan Myanmar Hükümet Sözcüsü Zaw Htay, kendi oluşturdukları bağımsız bir komisyonun Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı insan hakları ihlallerini araştırdığını söyledi.

İnsan hakları örgütleri ise hükümet güdümünde faaliyet gösteren bu araştırma komisyonunun suçluları aklamaktan başka bir işlevinin olmayacağını ve Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı ihlallerin sorumlularının hesap vermeyeceğini savunuyor. Myanmar geçen yıl BM İnsan Hakları Konseyi'nin ülkedeki hak ihlallerini tespit etmek için yaptığı başvuruyu reddetmiş, BM gözlemcilerinin ülkeye girişine de engel olmuştu.

 "BİRÇOK YANLIŞ ANLAŞILMA BULUNUYOR"

Zaw Htay açıklamasında ayrıca raporda ismi geçen ve haklarında "soykırım", "savaş suçu", "insanlığa karşı suç işleme" suçlamalarının yer aldığı 20 bireyin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yasaklanması ve toplam 12 milyon kişinin takip ettiği 52 sayfanın kapatılmasıyla ilgili olarak da sosyal medya platformunun yöneticileriyle görüştüklerini kaydetti. Sözcü, "Hükümet ile Facebook arasındaki bağlantı konusunda birçok yanlış anlaşılma bulunuyor" ifadesini kullandı ve içerik düzenleyicilerin ifade özgürlüğüne saygı duyması gerektiğini ekledi.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 21:31
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