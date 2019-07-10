"Myanmar hükümeti ile BM arasındaki protokole müdahil değiliz"

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Bangladeş Delegasyon Başkanı İkhtiyar Aslanov, Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için Myanmar hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan protokole müdahil olmadıklarını söyledi.

Aslanov, Komitenin Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Bangladeş'teki kamplarda bulunan 45 bin Arakanlı Müslüman'a insani yardım tedarik ettiklerini belirtti.

Bangladeş'te 45'i uluslararası olmak üzere toplam 250 çalışanları bulunduğunu dile getiren Aslanov, bunların büyük çoğunluğunun Myanmar'dan kaçarak Cox's Bazar'daki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlara insani yardım için görevlendirildiğini ifade etti.

Aslanov, 31 Ağustos 2017'deki krizin başından bu yana sınır bölgelerine odaklandıklarının altını çizerek, Bangladeş ve Myanmar sınırının her iki yakasında da faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların tam sayısının net olarak belirlenemediğini vurgulayan Aslanov, "2017 Ağustos'tan bu yana 700 binden fazla kişi Bangladeş'e sığındı. Daha önce Arakan eyaletinden kaçanlarla toplam rakamın 1,1 milyon olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

- "ICRC, sürece dahil değildir"

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmeleri için Myanmar hükümeti ve BM arasında mayısta imzalanan, tepkilere neden olan protokole (MOU) ilişkin, AA muhabirinin sorusu üzerine Aslanov, şunları söyledi:

"Protokolün tam içeriği nedir bilmiyorum ama geri dönüşlerle ilgili sürece ilişkin vizyonu içerdiğini düşünüyorum. Şunu net olarak belirtmek istiyorum ki ICRC, Arakanlı Müslümanların geri dönüşleriyle ilgili sürece dahil değildir. Biz protokole dahil değiliz ama gerek Bangladeş gerekse Arakan'daki insani yardımlara müdahiliz ama MOU'nun bir parçası değiliz."

Aslanov, Arakanlı Müslümanların anavatanlarına dönüşünün "sürdürülebilir çözümlerden" biri olduğunu belirterek, ancak geri dönüşlerin gönüllü olması ve uluslararası alanda kabul görmesi gerektiğini kaydetti.

- "Bu insanlar evlerine geri dönmek istiyor"

Geri dönüşler için kişisel olarak umudunu kesmediğine işaret eden Aslanov, "Kamptaki insanlara sorarsanız elbette doğdukları ve büyüdükleri topraklara geri dönmek istiyor. Bangladeş'teki hiçbir insani yardım, anavatanında yaşamayla eş değer değildir. Bana göre, evet, bu insanlar evlerine geri dönmek istiyor." dedi.

Aslanov, 2017'deki krizden sonra Hindulardan oluşan 450-500 gayrimüslimin de Arakanlı Müslümanlarla Bangladeş'e sığındığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca Aslanov, Müslüman bir ülkede ICRC logosunun kendileri için sorun teşkil etmediğini sözlerine ekledi.

- Rohingya örgütleri MOU'ya tepki göstermişti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar güvenlik güçlerinin, şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmeleri için Myanmar hükümeti ve BM arasında bir protokol imzalandığını (MOU) açıklamıştı.

Dünyadaki Rohingya örgütleri de Myanmar hükümeti ile BM arasında imzalanan protokolü eleştirmişti.



Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) ve Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) dahil 23 Rohingya örgütünün imzaladığı ortak açıklamada, "MOU'nun (Anlayış Memorandumu) özellikle Rohingya vatandaşlığı ve etnik kimliği meselesi olmak üzere, Rohingya krizinin temel nedenlerine hitap etmediği konusunda derinden endişeliyiz." ifadesi kullanılmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik



BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.



Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasındaki anlaşma, yerinden edilenlerin durumunu belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



Uluslararası medya ve kuruluşların, Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.



Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

