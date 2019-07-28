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Myanmar heyeti ile Arakanlı Müslümanlar arasında anlaşma sağlanamadı

Myanmar Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Myint Thu liderliğindeki Myanmar heyeti ile Arakanlı Müslümanların 35 temsilcisi arasında Bangladeş'te düzenlenen görüşmelerde uzlaşı sağlanamadı- Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'a geri dönmek için vatandaşlık haklarına sahip olmayı ve uluslararası toplumun gözetiminde güvenli ortamın sağlanmasını talep ediyor

28 Temmuz 2019 Pazar 21:05
Myanmar heyeti ile Arakanlı Müslümanlar arasında anlaşma sağlanamadı

ANKARA (AA) - Myanmar yönetimi temsilcileriyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar arasında yapılan görüşmelerde, vatandaşlık haklarının sağlanması konusunda anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

İki günlük görüşme kapsamında Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde bir araya gelen Myanmar Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Myint Thu liderliğindeki Myanmar heyeti ile Arakanlı Müslümanların 35 temsilcisi arasında Arakanlı Müslümanların vatandaşlık haklarının sağlanması konusunda uzlaşı sağlanamadığı açıklandı.

Konuyla ilgili Arakanlı bir temsilci, Myanmar yönetiminin 1982'de yürürlüğe giren Burma Vatandaşlık Yasası'nda değişiklik yapmayı kabul etmediğine dikkati çekerek, Arakanlı Müslümanların vatandaşlık haklarından yoksun bir şekilde, yeni gelenler veya mülteciler şeklinde ülkeye alınmasının düşünüldüğünü söyledi.

Bangladeş’teki Mültecilere Yardım ve Geri Dönüş Komisyonu Üyesi Abul Kalam Azad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmarlı heyetin bugün ülkesine döneceğini ve Myanmar yönetimiyle görüşeceğini kaydetti.

Azad, heyetin, Arakanlı Müslümanlarla Bangladeş'te tekrar masaya oturma sözü verdiğini aktardı.

Buna karşın, Arakanlı Müslüman temsilci, vatandaşlık haklarına sahip olmadan ve uluslararası toplumun gözetiminde güvenliğin sağlanması garantisi verilmeden Myanmar'a dönülmeyeceğini vurguladı.

Temsilci, Myanmarlı heyetin Arakanlı Müslümanların daha önceki topraklarına dönüşünün sağlanması için güvence verdiğine işaret ederek, "Ancak vatandaşlık haklarımız verilmeden, verilen güvenceler bizim Myanmar'a dönmemiz için yeterli değil." diye konuştu.

- "Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil"

Uluslararası Af Örgütü yaptığı yazılı açıklamada, "Myanmar’ın Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığını" kaydetmişti.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanların eşitlik, milliyet, hareket özgürlüğü, sağlık hizmeti, eğitim ve iş fırsatlarına erişim gibi haklarının Myanmar hükümeti tarafından sistematik olarak reddedilmeye devam ettiği belirtilmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 21:05
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. görüşme
  3. Myanmar

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