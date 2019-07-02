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Myanmar, Arakanlı mülteci kamplarına üst düzey heyet gönderecek

Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Hau Do Suan: - "Myanmar, yerinden edilenlerin geri dönmeleri için yapılan düzenlemeleri anlatmak için Cox's Bazar'a üst düzey bir heyet gönderecek"

02 Temmuz 2019 Salı 04:21
Myanmar, Arakanlı mülteci kamplarına üst düzey heyet gönderecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Myanmar, Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı mültecinin bulunduğu kamplara, geri dönüş sürecini anlatacak üst düzey bir heyet göndereceğini bildirdi.

Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Hau Do Suan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda uluslararası toplumu, yerinden edilerek Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı mültecilerin evlerine geri dönüş süreci hakkında bilgilendirdi.

Yerinden edilmiş ve Arakan eyaletinden olduğu doğrulanmış mültecileri geri almaya hazır olduklarını söyleyen Hau, şimdiye kadar 30 bin 464 kişinin dönme talebinde bulunduğunu, bunların 13 bin 235'inin Arakanlı olduğunun tespit edildiğini ve ne zaman isterlerse Arakan'a dönebileceklerini belirti.

Hau, "Myanmar, yerinden edilenlerin geri dönmeleri için yapılan düzenlemeleri anlatmak için Cox's Bazar'a üst düzey bir heyet gönderecek.'' dedi.

-''Harekete geçilmezse tehlike çanları çalacak''

BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener ise Arakan krizinin çözümünün ve mültecilerin evlerine dönüş sürecinin yavaş gittiğine dikkati çekerek, bir an önce harekete geçilmezse ''tehlike çanlarının çalacağı'' uyarısında bulundu.

Sahadaki zorluklara da değinen ve Myanmar'da ordunun siyasette etkili olmaya devam ettiğine işaret eden Burgener, ülkedeki büyük kargaşanın, Arakan krizinin çözümünü zorlaştırdığını söyledi.

Myanmar ordusu ile Budistlerden oluşan Arakan Kurtuluş Ordusu arasında yaşanan çatışmalarda 30 binden fazla Arakanlı Müslüman ve budistin yerinden edildiğini kaydeden Burgener, çatışmaların, Arakanlı mültecilerin evlerine onurlu ve güvenli dönüşüne yönelik çabaları etkilediğini sözlerine ekledi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.





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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 04:21
  1. Arakanlı mülteciler
  2. BM
  3. Myanmar

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