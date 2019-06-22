MXGP Türkiye etabı Almanya'da tanıtıldı





İSTANBUL (AA) - 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) Türkiye etabının gerçekleştirileceği Afyonkarahisar'ın tanıtımı Almanya'da yapıldı.

6, 7, 8 Eylül tarihlerinde Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek organizasyon öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi yetkilileri, MXGP Almanya etabını ziyaret ederek Türkiye ayağının tanıtımını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Afyonkarahisar Valiliği ve Belediyesinin desteği ile düzenlenecek etap öncesinde kentin tanıtımının da yapıldığı toplantıya TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ile çok sayıda davetli katıldı.





- Uçar: "Bu sene çok daha güçlüyüz"





Almanya'nın Leipzig şehrinde düzenlenen toplantıda Türkiye'nin bu yıl daha güçlü olduğunu belirten TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, şöyle konuştu:

"Buradaki tüm ekibi Türkiye'de görmek istiyoruz. Bu sene çok daha güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan organizasyonu himayelerine alarak destekliyor. Erdoğan kimdir? Erdoğan, ülkemizdeki geleceğin, ilerlemenin kaynağıdır. Burada anlattıklarımızı, ifade ettiklerimizi yerinde görmeniz için Afyonkarahisar'a bekliyoruz."





- Boztepe: "Turizm potansiyellerini tanıtma imkanı bulacağız"





Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ise bu tür organizasyonlarla turizm potansiyellerini tanıtma imkanı bulduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu etkinliğin devamında organizasyon firması tarafından yapılan anketlerde katılan tüm yarışmacılar tarafından Afyonkarahisar'ın en iyi organizasyon yapan yer seçilmesi bizi mutlu etti. Ümit ediyoruz ki almış olduğumuz bu liderliği bundan sonra başka ülkelere kaptırmayız. Bütün çabamızı bu amaçla yürütüyoruz. Bir hedef koyarsınız, birinciliğe doğru gidersiniz ama biz direkt birincilikle başladık. O birinciliğin devamını getirebilme amacıyla çok ciddi çalışmalara başlanmış durumdayız. Bu anlamda da ilk lansmanımızı Almanya'daki etap içerisinde gerçekleştiriyoruz. Her şeyden önce Türkiye Motosiklet Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Hem etkinliğin Afyon'a verilmesi konusunda hem de ilk etap olmasına rağmen yaklaşık 15 bin seyirci ile başladı. Bizim için çok büyük bir önemi var. Çünkü Afyonkarahisar, termal ve gastronomi anlamında turizm merkezi haline gelmeye çalışıyor. Bu tip uluslararası etkinlikler vesilesiyle diğer turizm potansiyellerini de misafirlerimize tanıtma imkanı bulacağız. Geçen sene 15'i beş yıldızlı olmak üzere 50'ye yakın oteli misafirlerimize ayırdık. Bu vesileyle termalimizi, tarihimizi ve lezzetlerimizi tanıttık."





- Öner: "Misafirlerimizi sürprizler bekliyor"





Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner de geçen sene yapılan pistin birincilik ödülü aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Buradaki ortamı gördük, gerçekten heyecan verici. Bunun en güzelini tüm motosiklet tutkunlarıyla birlikte Afyonkarahisar'da beraber yaşayalım istiyoruz. Gelecek misafirlerimizi sürprizler bekliyor olacak. Hoşça vakit geçireceklerini umut ediyorum. Geçen sene yapılmış olan motosiklet pistimiz, alanımız birincilik ödülünü aldı. Emeği geçen federasyon yetkililerini tebrik ediyorum. Ayrıca bu senenin bir önemi de bu şampiyonanın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılacak olması."