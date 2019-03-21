0553 313 94 23

Müzisyen başhekim, kanseri yenen hastalarıyla konser verecek

Doktorluk mesleğinin yanı sıra müzikle de uğraşan Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar ile kanseri yenmiş hastalarının oluşturduğu "Yaşam Korosu", 3 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak

21 Mart 2019 Perşembe 14:34
Müzisyen başhekim, kanseri yenen hastalarıyla konser verecek

İSTANBUL (AA) - Doktorluk mesleğinin yanı sıra müzikle de ilgilenen Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar ile kanseri yenmiş hastalarının oluşturduğu "Yaşam Korosu", 3 Nisan'da konser verecek.

Okan Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastalarına uyguladığı tıbbi tedavilerin yanında tedavi süreçlerini onlara şarkılar söyleyerek destekleyen Hancılar, meme kanserini atlatan hastalarıyla bir araya gelerek "Yaşam Korosu"nu kurdu.

Hancılar ile kanseri yenmiş hastalarından oluşan koro ekibi, "Kanserle Savaş Haftası" kapsamında 3 Nisan'da Beşiktaş Dorock XL'de konser verecek.

Proje kapsamında birçok sanatçı da konserde şarkı söyleyecek. Buradan elde edilen gelir ise Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanacak. Öte yandan koroda, Hancılar'ın yıllar önce meme kanserine karşı verdiği savaşı kazanan annesi de yer alacak.

- "Hedefimiz, uluslararası bir kanser kongresinde performansımızı sergilemek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tayfun Hancılar, müziğin kanser tedavisine uyumu kolaylaştırdığını belirtti.

Kemoterapi ve radyoterapi gören hastaların tedavi esnasında korkularının ve anksiyetelerinin fazla olduğunu aktaran Hancılar, bu nedenle, uzun yıllardır bu tedavilerin yapıldığı ünitelerde müzik yayını yapıldığını ve bunun hastalar üzerinde rahatlatıcı etki oluşturarak tedavi toleransını arttırdığını aktardı.

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, tedavi esnasında radyoterapi odasında kendi şarkılarının çaldığını belirterek, "Yani tedavinizi yöneten doktorun şarkıları ile tedaviye giriyorsunuz. Bu herhalde dünyada tek bizim merkezimizde olan bir şey." ifadesini kullandı.

Bir hastasının "Hocam iyileşince inşallah beraber şarkı söyleriz." dediğini dile getiren Hancılar, şunları kaydetti:

"Ben de uzun yıllardır müzikle uğraşan bir hekim olarak hastalarımla aynı sahnede şarkı söyleme hayalini hep kuruyordum. 3 Nisan'da, sanatçı dostlarımın da katılımıyla kanser tedavisini bitirip iyileşmiş hastalarımla güzel bir konser vereceğiz. Hep birlikte 'Kanser engel değildir' diyeceğiz. Bir sonraki hedefimiz ise 2020 yılında yurt dışında yapılacak olan uluslararası bir kanser kongresinde performansımızı sergilemek."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:34
  1. "Yaşam Korosu"
  2. 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası
  3. Başhekim
  4. doktor
  5. koro
  6. müzisyen
  7. Tayfun Hancılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sergen Yalçın’a 2 maç men cezası
    1. Sergen Yalçın’a 2 maç men cezası
    2. DSİ’den "Hatay’da baraj yok" diyen..
    3. Bu markette para değil dua geçiyor
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    5. Vahşi Cennetler: Güney Asya belgesel..
    6. Aslan, ‘Karanlıkköprü’ olmayacak
    7. "Bizi ayrıştırmak isteyenlere bir..
    8. İran'da Nevruz Bayramı tatilinde..
    9. "İndirimin ikinci kez uzatılması, tüm..
    10. Aydın'da ölü caretta caretta sahile..
    11. İzmirliler hafta sonu voleybola doyacak
    12. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli..
    13. AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu..
    15. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    16. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    17. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    18. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    19. Hükümlüler fidanları toprakla..
    20. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    21. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    22. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    23. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    24. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    25. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    26. "Dijitalleşme artık kalkınma..
    27. BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir..
    28. Alt Yapı Futbol Takımı Adana’ya gitti
    29. Yeşilyurt Çınar ile markalaştı
    30. Down sendromlular gönüllerince eğlendi
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!