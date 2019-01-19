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"Müzisyen avukatlar" ihtiyaç sahipleri yararına sahne aldı

Denizli Barosu'na kayıtlı 5 avukatın kurduğu grup, çocuk yaştaki suçlulara eğitim vermelerinin yanı sıra konserlerden elde ettikleri gelirleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:01
"Müzisyen avukatlar" ihtiyaç sahipleri yararına sahne aldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de avukatların kurduğu "Suça Sürüklenen Çocuk" adlı müzik grubu, ihtiyaç sahipleri yararına konser verdi.

Baroya kayıtlı avukatlar Hasan Ozan Orpak, Ferhan Altun, Can Çapar, Onat Ötnü ve Barış Açıkgöz'ün kurduğu "Suça Sürüklenen Çocuk" grubu, bir restoranda ihtiyaç sahipleri yararına sahne aldı.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı konserde konuşma yapan avukat Orpak, grubu suça sürüklenen çocuklara yardım etmek amacıyla kurduklarını söyledi. Grubun tamamen sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyet gösterdiğini anlatan Orpak, "5 avukatız. Biz denetimli serbestlik bürosuna bağlı 18 yaşından küçük sanık veya şüpheli çocuklara müzik eğitimleri veriyoruz. Onun yanında yardım amaçlı konserler veriyoruz. Bugün de bir köy okulu ile engellilere yardım için sahnedeyiz." diye konuştu.

Avukatlık görevlerinin yanı sıra haftanın belirli günlerinde sahneye çıkan grup, konserlerden elde edilen geliri okullar, hayvan barınakları, engelliler ile suça sürüklenen çocuk ve gençlerin yararına bağışlıyor. Bas gitar, elektrogitar ve bateri kullanan avukatlar ayrıca çocuk yaştaki suçlulara müzik eğitimi veriyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:01
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