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Müzik yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 20:54
Müzik yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü Zonguldak il genelinde ortaokullar arası solo ses /solo enstrüman veliseler arası müzik grup yarışması düzenlenerek, Kdz. Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde Zonguldak il genelinde düzenlenen müzik yarışmasının final gecesi yapıldı.Yarışmada Ortaokullar Solo Ses kategorisinde Kepez İzmirlioğlu Ortaokulu’ndan Sahra Esma Çandır birinci,Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu’ndan Yiğit Uslubaş ikinci, Melih Şuğle Ortaokulu’ndan Nehir Karadeli ise üçüncü oldu.


Ortaokullar Enstrüman kategorisinde ise Zonguldak Yayla Ortaokulu’ndan Tuana Şalvarcıoğlu birinci, TED Ereğli Koleji’nden Neva Çorumluoğlu ikinci, Zonguldak Yayla Ortaokulundan Ahsen Nisa Dursun ise üçüncü oldu.


Liselerarası Gruplar kategorisinde ise Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi şampiyon oldu. İkinciliği İMKB Atatürk Anadolu Lisesi, üçüncülüğü ise Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu lisesi kazandı.


Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kültür ve Sanat Komisyonu üyeleri Biray Demirhan Döl, Kerim Kayacı, Serkan Çakır ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 20:54
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