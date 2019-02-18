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Müzik Müzesinde karekodlu dönem

Türkiye'de alanının en büyüğü olan AKÜ Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesine gelen ziyaretçiler, telefonlarından karekodlarını okutarak tüm enstrümanların seslerini ve Türkçe ile İngilizce açıklamalarını dinleyebiliyor- AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Yunus Emre Uğur:- "Şu anda bu açıdan dünyadaki en nitelikli müzik müzelerinden birine sahibiz"

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:59
Müzik Müzesinde karekodlu dönem

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'de alanının en büyüğü olan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesini ziyaret edenler, telefonlarından karekod okutarak enstrümanların seslerini, Türkçe veya İngilizce açıklamalarını dinleyebiliyor.

Üniversite yerleşkesinde, iş adamı İbrahim Alimoğlu'nun çabası ve Alman koleksiyoncu Wolfgang Ott’un desteğiyle kurulan müzede, farklı kültür ve coğrafyalardan yüzlerce müzik aleti sergileniyor.

Aynı zamanda dünyadaki en büyük on müzik müzesinden biri olan mekan, başta öğrenciler olmak üzere yurt içi ve yurt dışından binlerce kişiyi ağırlıyor.

- Tüm enstrümanların ses ve görüntü kayıtları alındı

AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Yunus Emre Uğur, geçen yıl konservatuvarın müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen tarafından gerçekleştirilen araştırma projesi kapsamında müzedeki tüm enstrümanların ses ve görüntü kayıtlarının alındığını söyledi.

Müze ziyaretçilerinin bunları dinleyebilmesi için karekod uygulaması hazırladıklarını belirten Uğur, "Artık müzemizi ziyarete gelen misafirlerimiz, telefonlarından karekodları okutarak burada sergilenen bütün enstrümanlarımızın seslerini, ayrıca Türkçe ve İngilizce açıklamalarını duyabiliyorlar." dedi.

Bu açıdan müzenin dünyada diğer rakipleriyle çok rahat rekabet edebilecek konuma yükseldiğini söyleyen Uğur, şöyle devam etti:

"Şu anda bu açıdan dünyadaki en nitelikli müzik müzelerinden birine sahibiz. Karekod uygulaması için iki dilde çalışma yapıldı. Türkçe ve İngilizce dil seçeneği hazırlandı. Türkçe kısmını okuttuğunuzda Türkçe açıklamasını ve enstrümanın sesini duyuyorsunuz. İngilizce karekod okutulduğunda bu dile açıklamayı duyabiliyorsunuz. Ayrıca internet sitesinde de bunların hepsinin açıklamaları bulunuyor."

Uğur, müzeye ilginin her geçen yıl arttığını, yeni projelerle bu ilgiyi daha yukarılara taşımak ve özellikle yurt dışından ziyaretçilere hitap edecek çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

- "Müzik Müzesini yılda 20 bin kişi ziyaret ediyor"

Proje ekibinden Erdem Özkan da Türkiye'nin en büyük müzik müzesinin üniversitelerinde olduğunu, Avrupa'da da 7. sırada yer aldıklarını aktardı.

Özkan, şunları kaydetti:

"Müzik Müzesini yılda 20 bin kişi ziyaret ediyor. Müzede bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenmiş bir rehber sistemine sahip olması adına çalışma yapıldı. Bu proje kapsamında tüm enstrümanların görselleri hazırlandı, sesleri kaydedildi. Ayrıca Türkçe ve İngilizce bilgiler eklendi. Müzemiz şu anda çok kapsamlı bir rehber sistemine sahip. Misafirler tarafından da çok beğenilen bir sistem. Müzeyi ziyaret edenler buradaki tüm eserler hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliyor."

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:59
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