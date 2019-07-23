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Müzik, bin 500 rakımlı zirvede doğayla buluştu

Kahramanmaraş’ta bir müzik atölyesi, öğrenci ve öğretmenler eşliğinde Başkonuş Yaylasında müzikal etkinlik düzenledi.

23 Temmuz 2019 Salı 08:51
Müzik, bin 500 rakımlı zirvede doğayla buluştu

Kahramanmaraş’ta bir müzik atölyesi, öğrenci ve öğretmenler eşliğinde Başkonuş Yaylasında müzikal etkinlik düzenledi.


Kentte tiyatro, resim ve müzik gibi birbirinden farklı sanat alanında öğrencilere eğitim veren sanat atölyesi, veli ve öğrencileriyle birlikte etkinlikte buluştu. Kentin oksijen kaynağı konumundaki bin 500 rakımlı Başkonuş Yaylasında toplanan kalabalık, asırlık ağaçların altında müzikal performans sergileyerek doğanın tadını çıkardı.


Müziğin ve sanatın doğayla iç içe olduğunu anımsatan eğitmen Mustafa Uğmuş, otantik ortamda sanat yapmak istediklerini söyledi. İnsanların müzik yapmaları için doğanın alternatif bir yer olduğunu söyleyen Uğmuş, “Buradaki hedefimiz, sanata ve doğaya dair not tutmak doğayla iç içe biraz sanat yapmak. İnsanları Kahramanmaraş şartlarında birazda olsa mutlu etmek ve farklı bir coğrafyaya getirmek için burada bulunuyoruz. Gayet keyifli ve otantik bir ortamımız var. Burada ilkini gerçekleştirdik” diye konuştu.


Kahramanmaraş’ın Karadeniz’inde insanları müzikle buluşturdukları için mutlu olduklarını söyleyen Yunus Kaya ise, “Amacımız doğayla iç içe, sanatla ve tiyatroyla dolu bir program düzenlemekti ve o programı da düzenledik. Öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte Başkonuş Yaylasını tercih ettik. Zaten burada Kahramanmaraş’ın Karadeniz’i ve burada da güzel bir etkinlik yapmış olduk” diye konuştu.


Etkinliğe katılan çocuklar ahşap üzerindeki çizgileri boyama fırsatı bulurken, katılımcılar da gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 08:51
  1. sanat
  2. doğa
  3. sergi

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