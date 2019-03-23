ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2019 Göbeklitepe Yılı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa, Elazığ, Kerkük ve Bakü'den sanatçıların bulunduğu müzisyen topluluğu "Müziğin İzinde 4 Kardeş Şehir" konseri verdi.

Haliliye Belediyesince 2019 Göbeklitepe Yılı Özel Konseri organize edildi. Bu kapsamda Şanlıurfa, Elazığ, Kerkük ve Bakü şehirlerinden 10 sanatçı, toplam 36 müzisyenle sahneye çıktı.

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verilen konser, ev sahibi konumda olan Şanlıurfa türküleriyle başladı.

Ardından Elazığ/Harput türkülerine yer verilen konserde, Kerkük ve Bakü şehirlerinin de öne çıkan eserleri sanatçılar tarafından seslendirildi.

Çok sayıda sanatseverin dinlendiği konserde, özellikle Kerkük ve Bakü kentlerinin müzikleri izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Yaklaşık 3 saat süren konserde, toplam 30 parça seslendirildi.

- "Bu 4 şehir bir babanın 4 evladı gibidir"

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, konserin ardından katkılarından dolayı sanatçılara teşekkür ederek plaket verdi.

Şanlıurfa'nın bir müzik şehri olduğunu belirten Demirkol, müzikle bütünleşen 4 şehrin tek bir konserde bir araya gelmesinin dinleyicilere unutamayacakları bir konser yaşattığını söyledi.

Şehrin müziğe duyarlılığını çok iyi bildiklerini anlatan Demirkol, "Dünyanın önemli noktalarından biri kabul edilen Göbeklitepe'den dünyaya mesaj vermek istedik. 2019 Göbeklitepe yılı etkinlikleri kapsamında muhteşem bir konsere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Müziğiyle bilinen bu 4 şehir, bir babanın 4 evladı gibi bir ve bütündür. Bu kardeşlik geçmişten beri devam etmektedir, inşallah ilelebet sürecektir." diye konuştu.