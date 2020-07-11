Müzeyyen Taşçı'dan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde önemli açıklamalar! - CANLI
Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıl dönümünde Araştırmacı Yazar Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıl dönümüne ilişkin yeniakit.com.tr özel yayınına Araştırmacı Yazar Müzeyyen Taşçı katıldı.
Katliama ilişkin araştırmaları ve kitaplarıyla bilinen Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in soykırıma ilişkin sorularını cevaplıyor.
Taşçı, soykırımda BM'nin rolünün olduğunu dile getirerek "Srebrenitsa BM'nin bir ihanetidir" ifadelerini kullandı.