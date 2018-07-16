THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Müzeyyan Senar kimdir? Müzeyyen Senar neden Google'da doodle oldu? Müzeyyen Senar şarkıları

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müzeyyen Senar 100. Yaş dönünde arama motoru Gooogle’da doodle oldu. Peki Müzeyyen Senar kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve neden öldü?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:09
Müzeyyan Senar kimdir? Müzeyyen Senar neden Google'da doodle oldu? Müzeyyen Senar şarkıları

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müzeyyen Senar 100. Yaş dönünde arama motoru Gooogle’da doodle oldu. Peki Müzeyyen Senar kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve neden öldü?

Müzeyyen Senar 16 Temmuz 1918 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda annesiyle birlikte mevlitlere gitmeye başladı. Bir süre sonra annesi evi terk edip İstanbul'a yerleşti. Bu olaydan üç sene sonra Müzeyyen Senar'da İstanbul'a taşındı. Eğitimine İstanbul'da devam ederken, okuldaki müzik öğretmeni vesilesiyle Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne kayıt yaptırdı. Öğretmenleri tarafından güçlü bir sese sahip olduğu söylenen Müzeyyen Senar, hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lemi Atlı, Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli isimlerinden de dersler aldı. 1932 senesinde İstanbul Radyosu'nda söylemeye başladı. Türk Sanat Müziği'ni çok seven Mustafa Kemal tarafından yorumu beğenilen Senar, Mustafa Kemal'in özel meclislerinde şarkı söyledi.

Yurt dışındaki ilk konserini Paris'te verdi. Son sahne konserlerini 1983 senesinde İstanbul'da verdikten sonra sadece nadiren özel meclislerde şarkı söyledi. 2004 senesinde 73. Sanat Yılı sebebiyle düzenlenen konserde kısa süre sahne aldı. 2006 senesinde İzmir'deki evinde beyin enfarktüsü geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Bodrum'da hayatına devam ederken 2015 senesinin Ocak ayında Darüşşafaka Urla Yaşam Merkezi'ne getirilen Müzeyyen Senar 8 Şubat 2015 tarihinde saat 07.00'da tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 97 yaşındayken hayatını kaybetti.

 ALBÜMLERİ

Odeon Yılları 2

İkinci Dubleden Sonra

Son Aşkımı Canlandıran

Odeon Yılları

Ne Yaptım

Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

Bir Bahar Akşamı

En Son Okuduklarım

Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel

Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine

Nostalji Müzeyyen Senar'la Faslı Muhabbet

Çilingir Sofrası

Günay Sanat Geceleri

Çilingir Sofrası

Yine Bir Sızı Var İçimde - Efsane Sesler Arşiv Serisi

Ayrıldı Gönül Efsane Sesler Arşiv Serisi

Bilmem ki Sefa

Gelse O Şuh Meclise 2

Söyleyin Güneşe - Efsane Sesler Arşiv Serisi

Güller Arasında - Efsane Sesler Arşiv Serisi

Şarap Gibi

Çilingir Sofrası 1978

Gelse O Şuh Meclise

Son Veda

Gül Yüzlülerin Şevkine Gel

Meşk

Müzeyyen Senar

96 yaşında hayata gözlerini yuman Müzeyyen Senar geride birçok önemli eser bırakmıştı. Google da bu önemli sanatçıyı unutmadı ve Müzeyyen Senar’ın 100. yaş günü dolayısıyla bir Doodle hazırladı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:09
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. müzeyyen senar kimdir
  5. müzeyyen senar google doodle
  6. müzeyyen senar şarkıları
  7. müzeyyen senar ne zaman öldü
  8. Müzeyyen Senar nereli
  9. müzeyyen senar neden öldü?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Önemli adım atıldı
    1. Resmi Gazete'de yayımlandı! Önemli..
    2. Amerika medyasında tam sayfa FETÖ..
    3. Donald Trump ve Putin buluşuyor! Dünya..
    4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ekonomide..
    5. İzmir'de iş yerinin bodrum katında..
    6. Adnan Oktar'a destek verenlere de..
    7. Bir ilçeyi karıştırdı... Yakınının..
    8. BAE'den turist ailelerin çocuklarına..
    9. Kağıthane'de olaylı gece! Özel harekat..
    10. Katil İsrail'den Gazze'ye bir günde 40..
    11. Meteoroloji yağış için saat açıkladı!
    12. Adnan Oktar raporunda dehşet ayrıntılar!
    13. İnce: Bu iş tamam
    14. Yemen Başbakanı'ndan 'Husiler'..
    15. Adnan Oktar'ın pislikleri polis..
    16. İzmir'de iş merkezinin deposunda erkek..
    17. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    18. Rektörlüğe yeni şart
    19. Meteoroloji yağış için saat verdi!
    20. Müzeyyan Senar kimdir?
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti
    Yeni ayıldı! Saatler sonra gelen 15 Temmuz tweeti
    Dinozor Emin 'macera' deyip 15 Temmuz'la resmen dalga geçti!
    Dinozor Emin 'macera' deyip 15 Temmuz'la resmen dalga geçti!