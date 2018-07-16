Müzeyyan Senar kimdir? Müzeyyen Senar neden Google'da doodle oldu? Müzeyyen Senar şarkıları
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müzeyyen Senar 100. Yaş dönünde arama motoru Gooogle’da doodle oldu. Peki Müzeyyen Senar kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve neden öldü?16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:09
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müzeyyen Senar 100. Yaş dönünde arama motoru Gooogle’da doodle oldu. Peki Müzeyyen Senar kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve neden öldü?
Müzeyyen Senar 16 Temmuz 1918 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda annesiyle birlikte mevlitlere gitmeye başladı. Bir süre sonra annesi evi terk edip İstanbul'a yerleşti. Bu olaydan üç sene sonra Müzeyyen Senar'da İstanbul'a taşındı. Eğitimine İstanbul'da devam ederken, okuldaki müzik öğretmeni vesilesiyle Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne kayıt yaptırdı. Öğretmenleri tarafından güçlü bir sese sahip olduğu söylenen Müzeyyen Senar, hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lemi Atlı, Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli isimlerinden de dersler aldı. 1932 senesinde İstanbul Radyosu'nda söylemeye başladı. Türk Sanat Müziği'ni çok seven Mustafa Kemal tarafından yorumu beğenilen Senar, Mustafa Kemal'in özel meclislerinde şarkı söyledi.
Yurt dışındaki ilk konserini Paris'te verdi. Son sahne konserlerini 1983 senesinde İstanbul'da verdikten sonra sadece nadiren özel meclislerde şarkı söyledi. 2004 senesinde 73. Sanat Yılı sebebiyle düzenlenen konserde kısa süre sahne aldı. 2006 senesinde İzmir'deki evinde beyin enfarktüsü geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Bodrum'da hayatına devam ederken 2015 senesinin Ocak ayında Darüşşafaka Urla Yaşam Merkezi'ne getirilen Müzeyyen Senar 8 Şubat 2015 tarihinde saat 07.00'da tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 97 yaşındayken hayatını kaybetti.
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Gelse O Şuh Meclise 2
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Şarap Gibi
Çilingir Sofrası 1978
Gelse O Şuh Meclise
Son Veda
Gül Yüzlülerin Şevkine Gel
Meşk
96 yaşında hayata gözlerini yuman Müzeyyen Senar geride birçok önemli eser bırakmıştı. Google da bu önemli sanatçıyı unutmadı ve Müzeyyen Senar’ın 100. yaş günü dolayısıyla bir Doodle hazırladı.
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