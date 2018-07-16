Müzeyyan Senar kimdir? Müzeyyen Senar neden Google'da doodle oldu? Müzeyyen Senar şarkıları

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müzeyyen Senar 100. Yaş dönünde arama motoru Gooogle’da doodle oldu. Peki Müzeyyen Senar kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve neden öldü?

Müzeyyen Senar 16 Temmuz 1918 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda annesiyle birlikte mevlitlere gitmeye başladı. Bir süre sonra annesi evi terk edip İstanbul'a yerleşti. Bu olaydan üç sene sonra Müzeyyen Senar'da İstanbul'a taşındı. Eğitimine İstanbul'da devam ederken, okuldaki müzik öğretmeni vesilesiyle Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne kayıt yaptırdı. Öğretmenleri tarafından güçlü bir sese sahip olduğu söylenen Müzeyyen Senar, hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lemi Atlı, Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin önemli isimlerinden de dersler aldı. 1932 senesinde İstanbul Radyosu'nda söylemeye başladı. Türk Sanat Müziği'ni çok seven Mustafa Kemal tarafından yorumu beğenilen Senar, Mustafa Kemal'in özel meclislerinde şarkı söyledi.

Yurt dışındaki ilk konserini Paris'te verdi. Son sahne konserlerini 1983 senesinde İstanbul'da verdikten sonra sadece nadiren özel meclislerde şarkı söyledi. 2004 senesinde 73. Sanat Yılı sebebiyle düzenlenen konserde kısa süre sahne aldı. 2006 senesinde İzmir'deki evinde beyin enfarktüsü geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Bodrum'da hayatına devam ederken 2015 senesinin Ocak ayında Darüşşafaka Urla Yaşam Merkezi'ne getirilen Müzeyyen Senar 8 Şubat 2015 tarihinde saat 07.00'da tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 97 yaşındayken hayatını kaybetti.

ALBÜMLERİ

Odeon Yılları 2

İkinci Dubleden Sonra

Son Aşkımı Canlandıran

Odeon Yılları

Ne Yaptım

Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

Bir Bahar Akşamı

En Son Okuduklarım

Müzeyyen Senar ile Bir Ömre Bedel

Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine

Nostalji Müzeyyen Senar'la Faslı Muhabbet

Çilingir Sofrası

Günay Sanat Geceleri

Çilingir Sofrası

Yine Bir Sızı Var İçimde - Efsane Sesler Arşiv Serisi

Ayrıldı Gönül Efsane Sesler Arşiv Serisi

Bilmem ki Sefa

Gelse O Şuh Meclise 2

Söyleyin Güneşe - Efsane Sesler Arşiv Serisi

Güller Arasında - Efsane Sesler Arşiv Serisi

Şarap Gibi

Çilingir Sofrası 1978

Gelse O Şuh Meclise

Son Veda

Gül Yüzlülerin Şevkine Gel

Meşk

Müzeyyen Senar

96 yaşında hayata gözlerini yuman Müzeyyen Senar geride birçok önemli eser bırakmıştı. Google da bu önemli sanatçıyı unutmadı ve Müzeyyen Senar’ın 100. yaş günü dolayısıyla bir Doodle hazırladı.