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Müzelerde ders dönemi başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin başlattığı ‘Drama ile Dersler Müzede’ projesi ile öğretmenler müzede buluştu.

28 Haziran 2019 Cuma 12:02
Müzelerde ders dönemi başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin başlattığı ‘Drama ile Dersler Müzede’ projesi ile öğretmenler müzede buluştu.


Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. tarafından İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje, öğrencilerin bazı derslerini okul dışı öğrenme ortamı olarak müzede, işlemelerini öngörüyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın mesleki çalışma ve eğitim programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzelerde öğretmenlere drama yöntemi ile derslerin nasıl işleneceğine ilişkin eğitim verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Drama Eğitmeni Sinan Işık’ın koordinesinde gerçekleştirilen eğitim programıyla Bursa genelinde anaokulundan 12’nci sınıfa kadar her branştan 400 öğretmen toplam 23 drama atölyesi ile eğitimlerini tamamladı.


Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Bursa Göç Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Enerji Müzesi ve Bursa Kent Müzesi’nde öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eğitim programı renkli görüntülere de sahne oldu. 4 tam gün süren programla öğretmenler, hem müzeleri tanıdılar, hem de müzelerin okul dışı öğrenme ortamı olarak nasıl kullanacaklarını öğrendiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzelerde her branştan öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programı yıl boyunca devam edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,projenin Bursa’da Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde daha da genişletilmesi, kültür merkezleri ve kütüphanelerin de okul dışı öğrenme ortamlarına dâhil edilmesini planladıklarını söyledi. Başkan Aktaş, “Müzelerimizin okul dışı eğitim ortamı olarak kullanılmasının yanı sıra müzecilik ile ilgili çocukların farkındalığını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.


Geçtiğimiz yıl, ‘Dersler Müzede’ projesinden 9 bin 500 öğrencinin yararlandığını ifade eden Başkan Aktaş, yeni eğitim- öğretim döneminde bu sayıyı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:02
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