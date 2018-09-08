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Müzedeki 40 bin dolar tutarındaki böcekler çalındı

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir müzeden, 40 bin dolar tutarında 7 bin canlı böcek, örümcek, akrep ve kertenkele çalındı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 21:35
Müzedeki 40 bin dolar tutarındaki böcekler çalındı

LiveScience'ın haberine göre, çeşitli türlerin sergilendiği ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir müzeden, yaklaşık 40 bin dolar tutarında 7 bin canlı böcek, örümcek, akrep ve kertenkele çalındı.

Hırsızlığı, müze çalışanlarının yaptığından şüphelenildiği ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Müze yetkilileri, aralarında orkide peygamber develeri, dev Afrika kırkayakları, leopar gekoları, altı gözlü kum örümcekleri ve çeşitli tarantula türlerinin yer aldığı böcek ve hayvanların, koleksiyonculara satılacağını tahmin ediyor.

Hırsızların, müze koleksiyonunun yüzde 80'ini çaldığı ve bunun tarihteki en büyük canlı böcek hırsızlığı olabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 21:35
  1. abd
  2. böcek hırsızlığı

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