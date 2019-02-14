Müzede uygulamalı "tarihi eser" eğitimi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da görev yapan polis ve özel güvenlik görevlilerine, Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik uygulamalı ve teorik "tarihi eser" eğitimi verildi.

Göbeklitepe'den çıkarılan eserlerin de yer aldığı, "Türkiye'nin en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde polislerle özel güvenlik görevlileri tarihi eserler konusunda bilgilendirildi.



Arkeologlar ve tarihçiler tarafından katılımcılara bir yandan eserlere ilişkin temel bilgiler verilirken bir yandan da müzede bulunan ve kaçakçılık olaylarında sık karşılaşılan aralarında sikke, kitap ve seramik parçalarının da bulunduğu eserler tanıtıldı.

Polis ve özel güvenlikçilere eserlerin gerçeği, sahtesi ile hediyelik olanları tek tek gösterilerek, aralarındaki farklar anlatıldı.

- "Bine yakın arkeolojik sit alanı var"

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tarihi eser zenginliği açısından Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte görev yapan güvenlik görevlilerinin tarihi eserleri fark edebilmelerinin kaçakçılığın önlenmesinde büyük önem arz ettiğini ifade eden Aslan, bu kapsamda başta havaalanı ve otogar olmak üzere çeşitli yerlerde görev yapan görevlilere yönelik eğitim verdiklerini belirtti.

Aslan, tarihi eserlerin korunmasında her vatandaşa görev düştüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:

"Göz aşinalığı ve temel olarak tarihi eseri ayırt edebilme bilgisi vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda gerek polislere gerekse de güvenlik görevlilerine eğitim veriyoruz. Şanlıurfa'da bine yakın arkeolojik sit alanı var, bunların zenginliği son derece fazladır. Güvenlik görevlilerimizin kaçakçılığın önüne geçebilmek için tarihi eserleri fark edip tanıyabilmeleri büyük önem taşıyor. Bunun için teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Etap etap bu eğitimleri sürdüreceğiz."

Şanlıurfa Müze Kompleksi Müdürü Celal Uludağ da müzede güvenlikçileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zaman zaman tarihi eser kaçakçılığıyla karşılaşıldığını aktaran Uludağ, "Özellikle havaalanı ve otogar gibi giriş çıkış yapılan bölgelerdeki görevlilerin bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bir yolcunun valizinde şüphe oluştuğunda müdahale biçimi ve devamındaki prosedürün işleyişine ilişkin bilgi verdik." dedi.

- "Gerçek ile sahtesinin ayrımı zor"

Polis memuru Özgür Çelik ise eğitimlerin faydalı geçtiğini vurguladı. Havaalanında görev yaptığını aktaran Çelik, tarihi eser kaçakçılarının en önemli çıkış noktalarının başında görev bölgesinin geldiğini söyledi.

Eğitim olmayınca gerçek ile sahte olan eserin ayrımının zor olduğuna dikkati çeken Çelik, "Biz de zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Gerçek ile sahte olan tarihi eserin ayrımına varmak yeterli eğitim almayınca zor oluyor. Çünkü sahte ile gerçeği birbirine çok benziyor. Bu eğitimler özellikle büyük önem taşıyor, bizim için çok faydalı oldu. Eğitime katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



