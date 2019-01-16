0553 313 94 23

"Müzede Selfie Günü"

Gün dolayısıyla müzede öz çekim yapanlar, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı- Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar: - "Sosyal medyada moda haline gelen 'Müzede Selfie Günü' nedeniyle ziyaretçi sayımızda ciddi bir artış yaşandı"

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:40
"Müzede Selfie Günü"

ÇORUM (AA) - Dünyada sosyal medyada yeni bir akım haline gelen ve Türkiye'de de 300'den fazla müzede eş zamanlı gerçekleştirilen "Müzede Selfie Günü"nde yaklaşık 300 kişi yaptıkları öz çekimleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yaklaşık 5 bin yıllık Hitit medeniyetinden kalma tarihi eserlerin sergilendiği ve Türkiye'nin en önemli müzeleri arasında gösterilen Çorum Müzesi, uluslararası müzecilik camiasında son yıllarda kabul gören "Müzede Selfie Günü"nde tarihi eserlerle öz çekim yapmak isteyen ziyaretçileri ağırladı.

Gerek mimarisi, gerekse içeriğiyle Avrupa Yılın Müzesi'ne aday gösterilen Çorum Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" nedeniyle çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday, #muzedeselfie etiketleriyle paylaştı.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar yaptığı açıklamada, iki yıldır 16 Ocak'ta kutlanan "Müzede Selfie Günü"nde yoğun ziyaretçi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özellikle gençlerin öz çekim yapmak için müzeye akın ettiğini ifade eden Çakar, şöyle dedi:

"Müzemizin çevresinde birkaç eğitim kurumu var. Öğrenciler, diğer kullanıcıların sosyal medya paylaşımları vesilesiyle haberdar oldukları 'Müzede Selfie Günü' nedeniyle ders aralarında dahi müzemize gelerek öz çekim yaptı. Kimi öğrenciler de sınıf halinde, öğretmenleri ile müzemize gelerek bu özel günde etkinliğe katıldı."

Çakar, 09.00-17.00 saatleri arasında yoğunluk yaşadıklarını belirtti, etkinliğin gelecek yıllarda da sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:40
  1. Çorum
  2. Çorum Müzesi
  3. Müzede Selfie Günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    1. Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    2. Trabzonspor'un Balıkesir 11'i belli oldu
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'teki..
    4. Türkiye'nin en az suç işlenen şehri..
    5. "Müzede Selfie Günü"
    6. Google'dan devrim gibi yenilik! Hepsi..
    7. Esenler'de tabela düştü: 2 yaralı
    8. Putin muradına eriyor! İşte tüm..
    9. Erdoğan, Dayton Anlaşması'nın gözden..
    10. Korkunç kaza! Yoldan geçenlerin üstüne..
    11. Fransa'dan İran'a kınama
    12. Maçın ardından
    13. Erdoğan: Dayton Anlaşması'nın gözden..
    14. Denize düşen kişiyi polis kurtardı
    15. Ehliyet için gitti! Ölü olduğunu öğrendi
    16. Aksaray'da eğitime kar engeli
    17. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    18. Yurtta kış
    19. Erdoğan'dan 'Brexit' açıklaması: Temas..
    20. Yurtta kış
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?