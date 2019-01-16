İSTANBUL (AA) - Müze ve ören yerlere olan ilgiyi arttırmak amacı ile dünyanın birçok yerinde aynı gün yapılan "Müzede Selfie Günü", Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İlk kez geçen yıl Türkiye'de kutlanan etkinlik kapsamında bu yıl da sosyal medyada üne sahip olan blogger, Instagrammer ve youtuberlar, takipçileriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesi kapsamında Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Arkeoloji Müzesi'ni birlikte gezerek, öz çekim yaptı.

Sosyal medyadaki takipçileriyle birlikte Ayasofya'yı gezen seyyah Kerimcan Akduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını seyahat ederek sürdürdüğünü belirterek, "Dünyadaki birçok yeri gördükçe, çok zengin bir ülkede yaşadığımızı fark ettim. Bu sebeple de Müzede Selfie Günü'nü değerlendirmek istedim. Beni takip edenlerle birlikte bir etkinlik yaparak Ayasofya'yı gezmeye geldik." dedi.

Akduman, takipçilerinin etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim için aslında müzeye gitmek, ören yeri gezmek bir yaz tatili aktivitesidir ama bu durumdan çıkarıp biraz daha günlük hayatımızın içine koymak açısından ve insanların farkındalıklarını arttırmak açısından çok olumlu geri dönüşümler aldık." diye konuştu.

Türkiye'deki müzelerin dünyadaki müzelere göre içerik olarak daha iyi bir derecede olduğuna da dikkati çeken Akduman, şöyle devam etti:

"Çünkü dünyadaki medeniyetlerin filizlendiği yer Akdeniz Havzası ve Anadolu bunun çok önemli bir elementi. Bizim en önemli eksiğimiz ise bence elimizdeki değerleri yeterince parlatamamak. Bunun en iyi yönetimi öncelikle kendi toplumumuza anlatabilmek ve değerinin bilinmesini sağlamak. Böyle etkinliklerle belki bu bilinç artırılabilir."

- "Türkiye, dünyanın en büyük açık hava müzesi"

Yemek ve seyahat tecrübelerini Instagramda "gurukafa" hesabında paylaşan Burak Kan da 10 takipçisiyle birlikte Ayasofya'yı gezdiğini belirterek, "Müzede Selfie Günü, müzelere ziyaret bilincini arttırmak için bir etkinlik, dünyada başlamış. Son birkaç yıldır Türkiye'de de etkin bir şekilde kullanılıyor. Bizim amacımız da hem müzeleri biraz daha duyurmak hem de bu anı ölümsüzleştirmek." ifadelerini kullandı.

Kan, Türkiye'nin açık hava müzesi olma özelliği taşıdığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yani dünyanın en büyük müzelerinden birisi, doğal bir müze. Kültürel zenginliklerimiz çok fazla. Bir de dünyada ve Türkiye'de bazı müzeleri gezerken fotoğraf çekme yasağı var. Aslında Müzede Selfie Günü de biraz da bu durumdan dolayı ortaya çıkmış. Ben müze ziyaretlerine de çok önem veriyorum. Gittiğiniz yerin tarihiyle, kültürüyle alakalı size inanılmaz bir veri sunuyor ve en güzel hatıralar da genelde müzelerden çıkıyor."

- "Tekrardan tarihe bir yolculuk yaptık"

Topkapı Sarayı'nı gezen şarkıcı Ogün Sanlısoy ise etkinlik vasıtasıyla İstanbul'un güzelliklerini yeniden fark ettiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Çok mutluyum işin doğrusu. Tekrardan tarihe bir yolculuk yaptık. İstanbul'un önemini bir kez daha hissettik. Bir de Müze Kart diye harika oluşum var. Biz biraz Türkler olarak tam gözümüzün önündeki tarihi ve güzel mekanları nasıl olsa oradadır diye bir anlayışımız var. Güzel de bir anlayış değil aslında. Fırsat varken gezmek lazım. Bu yüzden bu Müze Kartlar çok faydalı. Türkiye'de tüm müzelere gezme hakkı veriyor. Ben de özel hayatımda kullanıyorum."



