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Müzede Selfie Günü

Etkinlik kapsamında, yerli ve yabancı ziyaretçiler, antik Yunan heykelleriyle öz çekim yaptı

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:49
Müzede Selfie Günü

ANTALYA (AA) - Dünya genelinde eş zamanlı düzenlenen "#MüzedeSelfieGünü" etkinliği kapsamında, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi Antalya Müzesi'nde öz çekim yaptı.

Müzeyi gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler, heykellerle öz çekim yaptı. Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında müzede çektikleri fotoğrafları #MüzedeSelfieGünü, #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday, #muzedeselfie etiketleriyle sosyal medyada paylaştı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, ziyaretçiler için "Seslerin Büyüsü" konserini verdi. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ise "MüzedeSelfieGünü" etkinliğinde çekilen en iyi 5 öz çekimi ödüllendirecek.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldığını söyledi.

Antalya Müzesi'ni ziyaret edenlere yelten tarhanası ikram ettiklerini belirten Ege, "Müze gişesinde çok güzel bir kalabalık var. Bu da müze ziyaretçi sayısını artıracak." dedi.

Müzeyi ziyaret eden Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca, etkinliğin tarihi ve kültürel eserlerin tanıtılması için çok faydalı olduğunu dile getirdi. Öz çekimler sayesinde dünyanın birçok yerindeki insanların ülke tarihini yakından görme fırsatı bulacağını anlatan Dizerkonca, müzede bol bol öz çekim yaptıklarını ve bunları sosyal medyada paylaştıklarını ifade etti.

Antalya Müzesi'nde öz çekim yapanlardan Raziye Dağaşan, "Müzede de hem öz çekim yaptım hem de Antik Yunan heykelleri çizme fırsatı buldum. Müzeyi çok beğendim. Bütün herkesin müzeyi ziyaret etmesini tavsiye ederim." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:49
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  3. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege
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