Müzede selfie çekene "İstanbul'un Yüzleri" hediye edilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından, müzelerde selfie çekip sosyal medya hesabında paylaşanlara çeşitli hediyeler verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 Ocak'ta tüm dünya ile eş zamanlı gerçekleştirilecek "Müzede Selfie Günü" etkinliğine Kültür AŞ de destek verecek.

"Yerebatan Sarnıcı", "Miniatürk", "Panorama 1453 Tarih Müzesi" ve "Şerefiye Sarnıcı"nı ziyaret ederek selfie çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan 20 ziyaretçiye, "İstanbul'un Yüzleri" serisinden kitaplar hediye edilecek.

İstanbul öncelikli olmak üzere Türkiye'deki kültür hazinelerinin korunması, ilgi çekici hale getirilmesi, geleceğe taşınması ve geniş kitlelere yayılması amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 4 müzede 5'er kişi olmak üzere toplamda 20 kişiye hediye verilecek.

- Kazananlar 17 Ocak'ta açıklanacak

Çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından #muzedeselfiegunu #muzedeselfiegunuyerebatan, #muzedeselfiegunupanorama1453, #muzedeselfiegunuminiaturk, #muzedeselfiegunuserefiyesarnici hastag etiketleriyle paylaşan ziyaretçiler, etkinliğe katılabilecek.

Kazananlar, 17 Ocak'ta İBB'nin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

İBB tarafından 11 yıl önce hizmete açılan Miniatürk, Türkiye'nin ilk minyatür parkı ve İstanbul'un en çok ziyaret edilen mekanlarından biri olarak biliniyor

Toplam 60 bin metrekarelik alanda kurulan açık hava müzesinde maketlerin yanı sıra, Panorama Zafer Müzesi ve Kristal İstanbul Müzeleri, sergi salonu, açık hava gösteri alanı, çocuk oyun parkı, satranç ve labirent alanı gibi alanlar da bulunuyor.

Müzede, Türkiye ve dünyadan seçilmiş 130'dan fazla mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketleri sergileniyor.

Her yıl yerli ve yabancı ortalama 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un en ilgi çeken tarihi mekanlarının başında geliyor.

Geçen sene açılan ve kısa sürede kültürel etkinliklerin ve sanat faaliyetlerinin gözde mekanlarından biri olan Şerefiye Sarnıcı, tarihi ve kültürel değeriyle sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenen Fetih Sergisi'nde ise Mimar Muharrem Hilmi Şenalp tarafından hazırlanan ve 1453 Fetih Sergisi olarak isimlendirilen 54 panoda orijinal minyatür, gravür, plan, çizim, resim ve özgün objelerin fotoğrafları yer alıyor.

Yılın 365 günü gezilebilen müzeyi geçen yıl 500 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müzede 16 Ocak'ta tüm dünyadaki müzelerle eş zamanlı olarak "Müzede Selfie Günü"nün kutlanacağı açıklanmıştı.



