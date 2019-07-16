Müzede kayıt altına alınmayan tarihi eserler bulundu İzmir'de, geçen hafta kayıt altına alınmayan tarihi eserler tespit edilmesi üzerine görevden alınan Tire Kent Müzesi müdürünün odasında yapılan aramada, Roma dönemine ait sikkeler, bilezik, yüzük, mühür, bronz haç ve ağırşak ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, kayıt altına alınmayan eserlerin bulunmasının ardından görevden alınan Tire Kent Müzesi müdürünün odasında yeni kayıt dışı eserler ele geçirildiği bildirildi. Tire Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen hafta kayıt altına alınmayan tarihi eserlerin belirlenmesi üzerine görevden alınan müze müdürü E.A'nın odasındaki masa, etajer ve çekmecelerde inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, aramalarda, kayıt altına alınmayan Roma dönemi 119 sikke, bronz bilezik, kemer tokası, yüksük, bronz yüzük, mühür, bronz haç, ağırşak ve idari oda kısmında aynı döneme ait insan başı heykeli ele geçirildiği aktarıldı. Tarihi eserlerin tutanaklara geçildikten sonra Tire Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, emniyet güçlerine bilgi verildiği, idari ve adli soruşturma açıldığı kaydedildi.



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