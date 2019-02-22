"Müzede Geleneksel Dokunuşlar" sergisi açıldı Adana Müze Müdürlüğü ve Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneğince yürütülen eğitim projesi kapsamında hazırlanan “Müzede Geleneksel Dokunuşlar’’ sergisi açıldı.

Adana Müze Müdürlüğü ve Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneğince yürütülen eğitim projesi kapsamında hazırlanan “Müzede Geleneksel Dokunuşlar’’ sergisi açıldı.

Açılışa katılan Vali Mahmut Demirtaş, 7-15 yaş arası çocuklar, down sendromlu vatandaşlar ve Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği üyelerince hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Sergide yer alan eserleri inceleyen Vali Demirtaş, "Çocuk Gözünden Vali" temasıyla kendisini resmeden Şehit Tolga Özdinç İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Döndü Naz Bozan’la sohbet etti.

Ebru, kumaş baskı, dokuma, kağıt telkari, deri işleme, minyatür, mozaik gibi el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasında bu gibi etkinliklerin çok önemli olduğunu belirten Vali Demirtaş, Adana Müze Müdürlüğü fuaye salonunda 3 Mart’a kadar açık olacak sergiye tüm vatandaşları davet etti.

Sergi açılışına Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.