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Müzecilik seçmeli ders olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Bazı seçmeli dersler koyarak müzecilikle ilgili okullarımızda çocuklarımızın daha çok farkındalığını artırmayı hedefliyoruz"- "Bizim eğitimden anladığımız, hayat sahnesinin ta kendisidir ve hayat sahnesinde ne varsa eğitim de odur"

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:44
Müzecilik seçmeli ders olacak

TOKAT (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bazı seçmeli dersler koyarak müzecilikle ilgili okullarımızda çocuklarımızın daha çok farkındalığını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Müzesi'nin açılışına katıldı.

Sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek başlayan Selçuk, açılışı yapılacak müzenin çok güzel olduğunu vurguladı.

Selçuk, "Alimler, fazıllar ve şairler şehrinin bir müzesinin olmaması büyük bir eksiklik. Çünkü müze hafızadır, müze, gelecek için tohum saçmaktır. Müze, çocuklarımıza köklerini hatırlatmaktır. Müze, çocukların şahsiyet sahibi olması için onlara fırsat vermektir. Bundan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Ülkemizde müzecilikle ilgili eğitimlerin artması gerektiğinin farkındayız"

Müzeciliğin önemine işaret eden Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim eğitimden anladığımız şey, sınıfların içinde yapılagelen dersler değildir. Bizim eğitimden anladığımız, hayat sahnesinin ta kendisidir ve hayat sahnesinde ne varsa eğitim de odur, aile odur, sosyal medya odur, sokak odur, müze odur. Bütün bunlarla eğitimin tamamlandığını düşünürüz. Bu sebeple eğitim sistemine olan katkısını da düşünerek müzenin ne kadar hayati bir konu olduğunu ve dünyada müzeciliğin çok uzun yıllardır, çok özel bir şekilde yapıldığını ve ülkemizde de bu konudaki eğitimlerin artması gerektiğinin farkındayız. O nedenle de bazı seçmeli dersler koyarak müzecilikle ilgili okullarımızda çocuklarımızın daha çok farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu müze, çocukların okul dışındaki eğitimlerine de katkı sağlayacak. Buraya ziyaretler gerçekleştirilecek ve bu ziyaretler neticesinde de çocuklarımız kendileriyle, kimlikleriyle, kökleriyle tanışacaklar ki kökleriyle buluşsunlar."

Selçuk, tüm Türkiye'yi kente gelerek Tokat'ı ve Tokat Müzesi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Konuşmanın ardından Selçuk ve beraberindeki protokol üyeleri, müzenin açılışını yaptı.

Müzeyi gezen Bakan Selçuk, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve yerel tarihçi Hasan Erdem'den müze hakkında bilgiler aldı. Selçik, yöreye özgü tahta baskı bastı.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile müze açılışından önce Tokat'ta İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette Selçuk ve Özer'e sürpriz yapıldı. Özer'in 1987 yılında mezun olduğu 11/A sınıfını ziyaret eden Selçuk, o dönemki öğrenciler ve öğretmen Ali Demirhan tarafından karşılandı. Selçuk ve Özer, basının görüntü almasının ardından, sınıftakilerle bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:44
  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  2. Tokat
  3. Tokat Belediyesi Şehir Müzesi

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