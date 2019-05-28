0553 313 94 23

"Müze Eğitimi Sertifika Programı" başladı

"Müze Eğitimi Sertifika Programı" kapsamında iki yıl içerisinde 15 bin öğretmenin müze eğitimi alması hedefleniyor- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Müze eğitimini sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin bir ana sistemin bir alt sistemi olarak görün. Bu günü müzecilik açısından bir milat olarak değerlendiriyorum"

28 Mayıs 2019 Salı 18:07
"Müze Eğitimi Sertifika Programı" başladı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Müze eğitimini sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin bir ana sistemin bir alt sistemi olarak görün. Bu günü müzecilik açısından bir milat olarak değerlendiriyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, öğretmenlerin, müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları, çocukların sınıf içi öğrenmelerini daha sahici öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarını birleştirmek için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce "Müze Eğitimi Sertifika Programı" başlatıldı.

Program çerçevesinde başta tarih eğitimi olmak üzere farklı derslerin kazanımları, müzelerin tarihsel, arkeolojik ikliminde öğrencilere aktarılacak.

Müze eğitimi, Ankara'da gerçekleştirilen pilot uygulamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Selçuk, toplantıda, tarih ve coğrafya bilincini sadece kitaplardaki metinler, paragraflar olarak görmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz tarihi, coğrafyayı, sosyolojiyi yaşamak için müzelerin önemli olduğunu ortaya koymak istiyoruz. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı olarak birçok aşamadan geçen işlemleri sürdürüyoruz. Bir kaç yıl içinde yüz binleri geçen öğretmenlerimiz müze eğitimi konusunda bir eğitim alma çabası içinde olacak. Bu eğitimin uluslararası bir şekilde genişlemesini amaçladığımızı da belirtmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında yaptığı bu çalışmaların her biri birbirini destekleyici mahiyettedir. Eğitim sistemini bütün alt sistemleri ile eş güdümlü bir şekilde hayata geçirmezsek bazı aksamlar söz konusu olacaktır. Müze eğitimini sadece bir müze eğitimi olarak görmeyin bir ana sistemin bir alt sistemi olarak görün. Bu günü müzecilik açısından bir milat olarak değerlendiriyorum."

Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, "Müze Eğitim Sohbeti" gerçekleşti.

Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Kültür Bakanlığı desteği ile geliştirilen program için "Müze Eğitimi Öğretmen El Kitabı" ve "Müze Etkinlik Kitabı" hazırlandı.

Müze Eğitimi Sertifika Programı kapsamında iki yıl içerisinde 15 bin öğretmenin müze eğitimi alması hedefleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:07
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya’daki bıçaklı saldırıda kan donduran detaylar
    1. Japonya’daki bıçaklı saldırıda kan..
    2. Kula İlçe Emniyet personeli iftarda..
    3. Para Yelken Avrupa Şampiyonası
    4. Güvenlik korucuları ve şehit..
    5. Solingen faciasının 26. yılı
    6. (Özel) Balıkesir’de mahalleliler..
    7. 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı..
    8. Hayatını kaybeden başkan Apan’ın..
    9. İDO’da yaz tarifesi başlıyor
    10. İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    11. Hakurk’taki terör hedefleri yerli ve..
    12. Ecrin’in cesedi paramparça
    13. Sağlık Müdürü Öz sıcak hava konusunda..
    14. (Özel) Pendik’de gençlerin kavgası..
    15. Depoda mahsur kalan yavru kedi polisi..
    16. İhlas Koleji Öğrencisi Avrupa Gençlik..
    17. D vitamini eksikliği MS’i tetikliyor
    18. Borsa güne yükselişle başladı
    19. Pamuk üreticisine destekleme priminde..
    20. (Özel) Balıkçılar, yunusların ağlarda..
    21. Bakan Ersoy: "Dünya tarihine yön veren..
    22. OSB Toplantısı Vali Pehlivan..
    23. Bünyan’da spor heyecanı başlıyor
    24. Kültürel istihdamın yüzde 50’sini..
    25. ABD’den Çin’e para politikası uyarısı!
    26. Sosyal denge tazminatında mutlu son
    27. Kahta’da “Yaz Spor Okulu” açıldı
    28. (Özel) Duvara sıkışan kediyi kurtarma..
    29. Akyazı Belediyesi’ne yeni ilaçlama..
    30. Hurdaya dönen araçta can pazarı: 3..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum