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Müzayedede satılan eserlerin geliri öğrencilere bağışlanacak

13 Ocak 2019 Pazar 19:09
Müzayedede satılan eserlerin geliri öğrencilere bağışlanacak

ANKARA (AA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Bilkent Sanat Sokağı by RC Galeri tarafından düzenlenen müzayedede 5 eserin satışından elde edilen gelir, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan başarılı öğrencilere bağışlanacak.

RC Sanat Galerisi Özel Salonu'nda düzenlenen müzayedede, çağdaş ressamların 64 eseri açık artırmaya sunuldu.

Bu eserler içerisinden "Atatürk ve Gelincikler", "Yelkenli", "Eller ve Çiçekler", "Şans" ve "Kadın" adlı 5 eserin satışından elde edilen gelirin tamamı, "RC Sanat Fonu" kapsamında TEV aracılığıyla farklı üniversitelerde Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan başarılı öğrencilere aktarılacak.

TEV Ankara Şube Başkanı Ömer Turna, müzayedenin ardından yaptığı konuşmada, vakfın kurulduğu günden bugüne 2 bin 10'u yurt dışında yüksek lisans yapan 250 bin öğrenciye burs verdiğini söyledi.

Vakıf tarafından yapılan 30 eğitim kurumunun Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini anlatan Turna, vakfın Türk eğitim sisteminin geliştirilmesiyle ilgili sempozyumlar düzenleyerek, öğretmenlerin eğitimi konusunda birçok projeye destek verdiğini ifade etti.

Turna, İzmir, Ankara ve Trabzon'da ücretsiz barınma imkanı sunan kız öğrenci yurtları açtıklarını dile getirdi.

TEV'in sanat eğitimine öncelik verdiğini vurgulayan Turna, bilim ve sanata öncelik veren okullar açtıklarını belirtti.

Turna, müzayedede satılan eserlerden elde edilen gelirin sanat eğitimine gideceğini belirterek, "Bir taraftan sanat eğitimini desteklerken diğer taraftan çok nadide eserlere sahip olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından RC Sanat Galerisi Kurucusu Rahmi Çöğendez tarafından sanatçılara plaket takdim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:09
  1. Bilkent Sanat Sokağı by RC Galeri
  2. öğrenci
  3. Türk Eğitim Vakfı

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