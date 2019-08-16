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Güney Kore ile müzakereleri sonlandıran Kuzey Kore'den füze denemesi

Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile müzakereleri sonlandırmasının ve bundan Seul'ü sorumlu tutmasının hemen ardından füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:11
Güney Kore ile müzakereleri sonlandıran Kuzey Kore'den füze denemesi

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, "İki ne olduğu belirlenemeyen obje yerel saatle 08.00’de fırlatıldı ve 30 kilometre yüksekliğe ulaşarak 230 kilometre yol katetti" denildi.

Kuzey Kore, son bir ayda altı füze denemesi gerçekleştirdi. Pyongyang, ABD ve Güney Kore’nin geçen hafta başlayan ortak askeri tatbikatını kınamış ve bunu bir "savaş hazırlığı" olarak nitelendirmişti.

Pyongyang Yönetimi tatbikatın, ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile yaptığı anlaşmalara da aykırı olduğunu savunmuştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; füze denemeleri, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump’ın haziran ayında nükleerden arınma müzakerelerini yeniden başlatma kararını izliyor.

Güney Kore lideri: İki kore 2045’e kadar birleşecek

Pyongyang’ın Seul ile müzakereleri sonlandırma kararı, Güney Kore lideri Moon’un konuyla ilgili yaptığı açıklamaların da ardından geldi.

Kore yarımadasının Japonya’dan bağımsızlığını kazanmasının 74’üncü yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Moon, Güney Kore ve Kuzey Kore’yi 2045’e kadar birleştirme sözü verdi.

Kore yarımadası 2. Dünya Savaşı’nın sonunda iki ülkeye ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Moon, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arınması hedefinin "en kritik dönemecinde" bulunduklarını da söyledi.

Televizyonlardan yayınlanan konuşmasında, "Kendisine, Doğu Asya’ya ve dünyaya barış ve zenginlik getirecek yeni bir Kore yarımadası bizi bekliyor" dedi.

Kuzey’in yanıtı sert olmuştu: çok yüzsüz bir adam

Pyongyang’dan yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda bile, Güney Kore ortak askeri tatbikatına devam ediyor ve barışçıl bir ekonomiden ya da barışçıl bir rejimden bahsetmeye hakkı yok" denildi.

Açıklamada Güney Kore Cumhurbaşkanı için, "Çok yüzsüz bir adam" ifadeleri de kullanıldı.

Kuzey Kore’den bir askeri sözcü, resmi haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Nükleerden arınma müzakerelerindeki açmaz tatbikat yapma kararı nedeniyle tamamen Güney Kore’nin suçu" demişti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:11
  1. Güney Kore
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