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"Müzakereleri askıya alma önerisi raporun en hatalı yaklaşımı"

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:- "AP'nin Türkiye raporunda Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestliği konularında olumlu tavsiyeler olsa da müzakerelerin askıya alınması önerisi raporun en önemli ve en hatalı yaklaşımını ortaya koyuyor"- "(Brexit) Bugün yapılacak oylamanın sonucuna bakarak daha önce planlanan, 29 Mart’ta İngiltere’nin AB’den çıkmayacağını ve sürecin erteleneceğini öngörmek mümkün"

14 Mart 2019 Perşembe 11:54
"Müzakereleri askıya alma önerisi raporun en hatalı yaklaşımı"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunun, müzakereler hakkında karar alıcı konumda olan konsey ve üye devletlere yalnızca tavsiye niteliğinde bulunduğunu belirterek, "Raporda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestliği konularında olumlu tavsiyeler olsa da müzakerelerin askıya alınması önerisi raporun en önemli ve en hatalı yaklaşımını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması ile ilgili olarak Avam Kamarası’nda yapılan oylama ve Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen Türkiye raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu, 13 Mart'ta Avrupa’nın kalbinin bu iki parlamentoda attığını ve Birleşik Krallık’ta anlaşmasız Brexit’i reddeden parlamentonun olumlu kararına karşı, AP’de Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporun kabul edilmesinin olumsuz bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu haftanın hem AB’nin hem de Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zeytinoğlu, "İngiltere Avam Kamarası’nda 3 gün üst üste Brexit ile ilgili kritik oylamalar yapılıyor. Bunun yanında, kasım ayında ilk taslağı açıklanan AP’nin Türkiye raporu da dün oylandı ve 370’e karşı 109 oyla kabul edildi. Ayrıca, AB ile Türkiye arasındaki ortaklık ilişkisinin temel karar alma organı olan Ortaklık Konseyi de 4 yıl aradan sonra 15 Mart’ta Brüksel’de toplanacak." ifadelerini kullandı.


- "Ertelemenin 22 Mayıs’a kadar süreci uzatması söz konusu"


Brexit sürecinde İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile müzakere ettiği anlaşmanın reddedilmesinin anlaşmasız bir ayrılık ihtimalini güçlendirdiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü yapılan oylamada vekillerin 4 oy fark ile anlaşmasız Brexit’i her koşulda ve tümüyle reddetmesi, soruna çözüm bulmak için hükümet üzerindeki baskıyı artırdı. Söz konusu tasarı bağlayıcı olmasa da farklı partilerin ve parlamentonun kıdemli üyelerinin de desteği ile oya sunulması önemli. Bugün yapılacak oylamanın da sonucuna bakarak, daha önce planlanan 29 Mart’ta İngiltere’nin AB’den çıkmayacağını ve sürecin erteleneceğini öngörmek mümkün. Burada kritik olan hükümletin AB’yi de ikna edecek bir plan oluşturmasında yatıyor. Ertelemenin 22 Mayıs’a kadar süreci uzatması söz konusu. Bu süre içinde de İşçi Partisi’nin de öne sürdüğü türde Gümrük Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı Modeli temelinde bir anlaşma, erken seçim ya da ikinci bir referandum gündeme gelebilir."

- "Türkiye karşıtlarının eline koz vermeyelim"

AP’de oylanan Türkiye raporuna değinen Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"AP’nin Türkiye raporunda üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının önerilmesini son derece talihsiz bir öneri olarak değerlendiriyorum. Müzakere süreci zaten donmuş durumda. 2016’dan beri yeni fasıl açılamıyor ve zaten 2006’da alınan karar sonucunda hiçbir fasıl geçici dahi olsa kapatılamıyor. ‘Kıbrıs sorunu’ ile ilintili olarak bloke edilen fasıllar da cabası.

Böyle bir tablo karşısında müzakereler resmen askıya alınsın demek bana ne yapıcı ne de mantıklı bir öneri olarak gözüküyor. Çözüm ilerlemeyen bir süreci büsbütün bloke etmek değil, bilakis süreci ilerletmenin yollarını aramak. Bu açıdan AP raporunu düşündürücü buluyorum. Raporda Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestliği konularında olumlu tavsiyeler olsa da müzakerelerin askıya alınması önerisi raporun en önemli ve en hatalı yaklaşımını ortaya koyuyor."

Başkan Zeytinoğlu AP raporunun kabul edilmesi ile müzakerelerin askıya alınmayacağını da belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"AP raporu, müzakereler hakkında karar alıcı konumda olan konsey ve üye devletlere tavsiye niteliğinde. Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması için üye devletlerin nitelikli çoğunluk ile karar vermeleri gerekiyor ki bu şu anda mümkün değil. Ancak bu durum bizi rehavete sürüklememeli. Avrupa seçimleri ile yenilecek olan AP’de popülist ve aşırı sağ üyelerin güçlenmesi söz konusu.

Ayrıca bugüne kadar Türkiye ile ilişkilerde daha ılımlı bir tutum takınan Avrupa Komisyonu’nun da başkanı ve üyeleri seçilecek. Kuvvetli adaylardan biri olan Avrupa Halklar Partisi adayı Manfred Weber şimdiden Türkiye'nin katılım sürecini durdurmayı vaat etti. Demek ki işimiz daha da güçleşebilir. Bu gelişmelere karşı AB politikamızı devam ettirerek ve Türkiye'nin de yararına olan reformları hızla uygulamaya koyarak, AB içindeki Türkiye karşıtlarının eline koz vermemeliyiz."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:54
  1. Avrupa Parlamentosu
  2. Brexit
  3. IKV

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