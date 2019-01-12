Muzaffer Bıyık AK Parti Darıca belediye başkan adayı olarak gösterilmesinden sonra Muzaffer Bıyık’ın kim olduğu araştırılıyor. 7 yıl AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevini yürüten Muzaffer Bıyık kimdir?

1977 yılında Kocaeli Gebze’de dünyaya geldi. Evli ve üç çocuk babası Bıyık, Gebze ve Darıca’da esnaık yapıyor. Üniversite mezunu olan Bıyık, 7 yıl AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevini yürüttü ve belediye başkan aday adayı olmak için görevinden istifa etti.