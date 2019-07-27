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Muz ağaçlarını daha önce hiç bu şekilde görmediniz

Gazeteci yazar Ogün Deli fırtınadan zarar görmüş muz ağaçlarından, Mukasa adını verdiği ve dünyada ilk olan sanat tekniğiyle çeşitli objeler yaptı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:15
Muz ağaçlarını daha önce hiç bu şekilde görmediniz

Gazeteci yazar Ogün Deli fırtınadan zarar görmüş muz ağaçlarından, Mukasa adını verdiği ve dünyada ilk olan sanat tekniğiyle çeşitli objeler yaptı. Ogün Deli yaptığı eserleri “Yaşamı Sev Doğaya Sarıl” isimli sergiyle görücüye çıkardı. Sergi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.


Muğla’nın Marmaris ilçesi dünyada ilk olduğu iddia edilen bir sanat türünün eserlerine ev sahipliği yapıyor. Gazeteci, yazar Ogün Deli yaklaşık bir yıl önce ilçede bulunan Turgut Mahallesi’ne yerleşti. Geçtiğimiz kış mevsiminde ilçede etkili olan fırtına birçok ağaca zarar verdi. Zarar gören ağaçlar arasında muz ağaçları da vardı. Zarar gören muz ağaçları mahalle sakinleri tarından kesilip çöpe atıldı. Ogün Deli, köklerinden ve topraktan ayrılmış olan muzların tekrar yeşerdiğini fark etti. Yazar Deli gördüklerinden sonra muzlarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Araştırmalar sonucunda muzun içindeki suyun belli bir oranda tutulabilmesiyle muzların yaşadığını öğrenen Ogün Deli, atık muz ağaçlarını değerlendirmeye başladı. Muz ağacından çeşitli objeler yapan Deli, dünyada ilk olduğunu iddia ettiği ve Mukasa sanatı adını verdiği sanatla ilgili eserlerinin bulunduğu “Yaşamı Sev Doğaya Sarıl” isimlisergi açtı. Marmaris Kültür Sanat Evi’nde açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi gezen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Dünyada bir ilk


Yaptığı çalışmanın dünyada ilk olduğunu iddia eden Ogün Deli, “Turgut’ta yaşıyorum. Köyümüzde kasırgadan ağaçlar yıkıldı. Ve muz ağaçları yıkılıp perişan oldu. İçi su dolu olduğu için o fırtınadan zarar gördüler. Onların çöpe atıldığını gördüm. Sonra o muz ağaçlarının kendi kendine yeşerdiğini gördüm. Muz ağacını incelemeye başladım. Muzla ilgili yaptığım çeşitli araştırmalardan şunu fark ettim, eğer muzun içindeki suyu belli bir oranda barındırabilirseniz muz ağacının kurumasına engelliyorsunuz ve onu yaşatabiliyorsunuz. Benim yaptığım teknik bu oldu. Muz ağacını belirli oranlarda suyun içinde tutarak onun haps olmasını sağladım. Yani benim muz ağacı ile ilgili olan hikayem, köyde çıkan bir kasırgadan sonra muz ağaçlarının çöpe atılması ve çöpe atılan muz ağaçlarının yeşermesi dikkatimi çekti. Ve sonuç olarak buraya kadar geldik.” dedi. Sergiyi gezen Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği Koray Ürkmez ise , “Muz ağaçlarından yaptığı objeler gerçekten bir sanat eseri. Bildiğim kadarıyla bu dünyada bir ilk. Ogün kardeşimi tebrik ediyorum. Umarım bu eserlerin devamı da gelir.” dedi. Sergi 1 Ağustos’a kadar açık kalacak.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:15
  1. sergi
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