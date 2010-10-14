Muvazzaf Subaylar fuhuş çetesinden şikâyetçi olmadı

Soruşturma savcısı Fikret Seçen soruşturmanın ‘fuhuş’ boyutuyla ilgili görevsizlik kararı verdi. Dosyanın ele geçirilen gizli belgeler ile ‘asker ve bürokratlara şantaj’ boyutuyla araştırılacağı belirtildi.

TÜBİTAK, ‘BELGELER GİZLİ’ DEMİŞTİ

Soruşturma savcısı Fikret Seçen, ele geçirilen bu belgelerin, ‘gizli belgeler olup olmadığı’nın araştırılması için önce TÜBİTAK’tan rapor istemişti. TÜBİTAK, soruşturma kapsamında ele geçirilen belgelerin ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler’ olduğunu belirtmişti. Savcı, ayrıca söz konusu belgelerin gizli belgeler olup olmadığını Genelkurmay Başkanlığı’na da sordu. Eylül ayında Genelkurmay’a gönderilen yazıya cevap, pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. TÜBİTAK’ın ardından Genelkurmay da, emekli Albay İbrahim Sezer ve bazı şüphelilerde ele geçirilen belgelerin ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler’ olduğunu bildirdi. Öte yandan soruşturma kapsamında Savcı Seçen’in talimatı ile Merkez Komutanlığı’nda 180 askerin ‘mağdur’ sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. İfadeleri alınan askerlerin hiçbirinin şikâyetçi olmadığı kaydedildi.

FUHUŞ İDDİALARINA ‘GÖREVSİZLİK’

Soruşturma savcısı Fikret Seçen, şantaj amaçlı kurulan fuhuş çetesinde ‘devletin güvenliğine ilişkin gizili belgeler, şifreli CD’ler’ ele geçirilince, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Savcı Seçen, soruşturmanın ‘fuhuş’ boyutuyla ilgili görevsizlik kararı verdi. Soruşturmanın, ele geçirilen gizli belgeler ile ‘asker ve bürokratlara şantaj’ boyutuyla yürütüleceği öğrenildi.

NE YAŞANMIŞTI?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisince yapılan operasyonda, aralarında askerlerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 23’ü tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında evinde arama yapılan ve soruşturma safhasında emekli olan Albay İbrahim Sezer’in de aralarında olduğu bazı şüphelilerin evinde gizli belgeleri içeren şifreli CD’ler ve görüntüler ele geçirilmişti.