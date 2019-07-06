Mut’ta trafik kazası; 2 yaralı Mersin’in Mut ilçesinde seyir halindeki araç takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Mersin’in Mut ilçesinde seyir halindeki araç takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Hacınuhlu Mahallesi Gedik mevki’inde meydana geldi. Fuat topuz (53) yönetimindeki 33 U 8100 plakalı araç Hacıahmetli Mahallesi Kelceköy istikametine seyir halinde iken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Fuat Topuz ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Karakuş (24) olay yerine gelen 112 ambulansla Mut Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.