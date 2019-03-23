Mut’ta öğrencilere motosiklet kazalarının nasıl azaltılacağı anlatıldı

Mersin Mut ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan “Motosiklet Kazalarını Azaltma ve Kazalarda Ölüm, Yaralanma Riskinin Düşürülmesi Projesi” kapsamında 546 öğrenciye seminer verildi.

Her 4 kazadan üçünün motosiklet kazası olduğu Mut ilçesinde, motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma trafik timlerince “Kaskını Tak, Hayata Bak, Mut’lu Ol” sloganıyla 15-19 yaş aralığındaki gençlerin bilinçlenmesine yönelik proje başlatıldı. Bu proje kapsamında Mut ilçe merkezindeki 7 lisede öğrenim gören 2 bin 519 öğrenciye 5 lise salonunda muayyen tarih ve günlerde seminer verilmeye devam edilecek.

Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf odası Başkanlığı ve Mut Endro Ofrud Kros ve Doğa Sporları Derneği katkısıyla düzenlenen seminerin ilki, Mut İmam Hatip Lisesi konferans salonunda 546 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan analizler sonucunda meydana gelen motosiklet kazalarına karıştığı tespit edilen 15-19 yaş arasındaki gençlerin yani lise seviyesinde öğrenim gören öğrencilerin bilinçlendirilmesinin hedeflendiği seminere, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Nusret Atılgan, Mut Askerlik Şube Başkanı Personel Teğmen Ahmet Can Zabun, İlçe Emniyet Müdürü Ali Serban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin ve öğrenciler katıldı.

4 hafta sürecek 7 lisede öğrenim gören 2 bin 519 öğrenciye 5 lise salonunda düzenlenecek seminerde öğrencilere, Jandarma Trafik Timlerince slayt ve film gösterisi yapılacak.

Seminerde eğitim veren J. Trf. Tim komutanı J.Asb. Kd. Bçvş. Murat Topcu, Uzman J. VIII Kad. Çvş. İsa Özdemir ve Uzm. J. V. Kad. Çvş. Hüseyin Ak timleri, öğrencilere kazalarda baş bölgesinin düşme anında korunması maksadıyla kask takmanın ve trafikte görünür olmanın önemi anlatıldı. Öğrencilere model motosiklet ve kasklı-koruyucu elbiseli motosiklet sürücüsü tanıtımı, kazalarda tam manasıyla koruyuculuk sağlayan model kask tanıtıldı. Seminer esnasında, standart dışı olan bir kaskın kırılışı sergilenerek, bu tür kaskların yeterli koruma sağlamadığı anlatıldı. Seminer sonunda çekilişte 1 öğrenciye kask hediye edildi.