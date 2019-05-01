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Mut’ta hırsız operasyonu

Mersin’in Mut ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı, 2’sine ev hapsi cezası verildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:07
Mut’ta hırsız operasyonu

Mersin’in Mut ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı, 2’sine ev hapsi cezası verildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 29 Nisan 2019 günü atıl durumdaki akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan suça sürüklenen çocuklar E.T. ve Ü.A. iş yerinde yakalandı. Ü.A’nın üzerinden 5 adet projektör ampul ele geçirildi. Yapılan görüşmede hırsızlık için Z.Y.’nin kendilerini yönlendirdiği, E.T. ile daha öncesinde de iş yerinden 14 adet madeni yağ çaldıklarını, ampulleri de Karaman’da satmak için Z.Y.’ye teslim edeceklerini söylediler.


Zanlılardan Z.Y. ve E.T. ise Karaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından, E.T. ve Z.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.T. ve Ü.A’ya ev hapsi cezası verildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:07
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