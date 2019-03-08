Mut’ta başıboş köpekler korku saçıyor

Mersin’in Mut ilçesinde şehir merkezi adeta başıboş köpeklerin istilasına uğradı.

Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda başıboş gezen çoban köpekleri, sürüler halinde geziyor. Sokaklara dökülen çöplerde yiyecek arayan köpekler, çarşı esnafı ile çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor.

Artık sokakta korkarak dolaştıklarını belirten vatandaşlar, "Toplu halde gezen büyük çoban köpekleri, kaldırım üzerine rastgele dökülen et ve kemik parçaları yüzünden kendi aralarında kavga edip, sokaktan geçen insanlara saldırıyorlar. Elinde poşetle dolaşmaya korkan vatandaşlar, sokak köpeklerinden dolayı mahalle ve sokaklarda korkudan yürüyemez olduk" dedi.

Sokak köpekleri konusunda bilgi veren yetkililer, "Şikayetler üzerine ayda bir Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden görevliler ilçeye gelip bu köpekleri toplayıp gidiyorlar. Gerçekten ilçede çok başıboş köpek var. Bunların tek sebebi ise, ilçe sınırlarımızda bulunan Karaman ve Ermenek il ve ilçelerindeki belediyeler yakaladıkları köpekleri Mut ilçesi sınırlarına getirip bırakıyor. Bunlar suçüstü birkaç defa yakalandı. Suç duyurusunda bulunduğumuz halde cezası yok" diye konuştu.