0553 313 94 23

Mut’ta 6 iş yeri kurşunlandı

Mersin’in Mut ilçesinde, 6 iş yeri kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kurşunlandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:02
Mut’ta 6 iş yeri kurşunlandı

Mersin’in Mut ilçesinde, 6 iş yeri kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kurşunlandı.


Alınan bilgiye göre, olay, Kale Mahallesi İç Çarşı’da terzi, berber, zücaciye ve çay ocağının da bulunduğu 6 iş yeri kimliği belirsiz kişi ye de kişilerce kurşunlandı. Sabah iş yerini açmak için gelen esnaf olayı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


İş yeri kurşunlanan Ahmet Boyar, “İş yerlerini açtıktan sonra iş yerlerimizin kurşunlandığını fark ettik. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik. Emniyetten bir inceleme ekibi geldi. Fotoğraflarını çekti, araştırma ve inceleme yaptı. Belediyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini söylediler. Şu ana kadar bize net bir bilgi verilmedi” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:02
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altındağ’da ilkler yaşanıyor
    1. Altındağ’da ilkler yaşanıyor
    2. (Özel) Pencere parmaklıklarına sıkışan..
    3. (Özel) Kaza yapan motosikletlinin..
    4. ABD’de yaptırım toplantısı! Dolarda..
    5. Vali Yazıcı “Herkesi bu eserleri..
    6. Bu dava emsal teşkil edecek
    7. (ÖZEL) “Bereket” isimli kuru yük..
    8. Şehit emanetleri Bünyan’da sergileniyor
    9. Serbest piyasada döviz açılış..
    10. BMC, rekor artışla devler listesinde
    11. Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan..
    12. Erol Bedir Avusturya’da
    13. Mut’ta 6 iş yeri kurşunlandı
    14. Kritik F-35 açıklaması! Türkiye için..
    15. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    16. Jandarmanın uyuşturucu operasyonu..
    17. Shane Larkin, Anadolu Efes’te kaldı
    18. GÜNDEM / 24 Temmuz 2019
    19. Cenazeden dönüyorlardı... Feci kaza!..
    20. Uluslararası gözetim şirketi statüsü..
    21. Trabzonspor’un yurtiçi ve yurt dışında..
    22. Gözlerinize inanın! Evet, muzu..
    23. Erzincan’da sera yatırımları artıyor
    24. 24.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    25. (Özel) Yaz tatilindeki sosyal..
    26. Payasspor’dan 10 transfer
    27. Şehit Ömer Halisdemir’in ismini..
    28. Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak..
    29. Kara yollarında durum
    30. Ehliyetine el konulan alkollü sürücü:..
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS