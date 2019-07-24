Mut’ta 6 iş yeri kurşunlandı

Mersin’in Mut ilçesinde, 6 iş yeri kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Kale Mahallesi İç Çarşı’da terzi, berber, zücaciye ve çay ocağının da bulunduğu 6 iş yeri kimliği belirsiz kişi ye de kişilerce kurşunlandı. Sabah iş yerini açmak için gelen esnaf olayı fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İş yeri kurşunlanan Ahmet Boyar, “İş yerlerini açtıktan sonra iş yerlerimizin kurşunlandığını fark ettik. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik. Emniyetten bir inceleme ekibi geldi. Fotoğraflarını çekti, araştırma ve inceleme yaptı. Belediyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini söylediler. Şu ana kadar bize net bir bilgi verilmedi” dedi.