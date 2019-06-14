Mutlulukların yeni adresi Orhangazi Kültür Merkezi oldu

Adapazarı Belediyesi Evlendirme Memurluğu yeni adresine taşındı. Gerekli düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Orhangazi Kültür Merkezinde nikah işlemleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Adapazarı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Tarihi Çark Mesire Yeri’nde hizmet veren Nikah Salonu’nun da içinde bulunduğu arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) tarafından Sakarya Millet Bahçesi inşa edilmesi hedefiyle başlatılan çalışmalar nedeniyle Adapazarı Belediyesi Evlendirme Memurluğu, yeni adresine, Orhangazi Kültür Merkezi’ne taşındı.

“Yeni adresi Orhangazi Kültür Merkezi”

Nikah işlemlerinin daha kolay ve sorunsuz tamamlanmasını arzuladıklarını ve Evlendirme Memurluğunu yeni yerine taşıdıklarını aktaran Başkan Mutlu Işıksu, “Evlendirme Memurluğumuzun bulunduğu alanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan güzel bir Millet Bahçesi çalışması var. Bizler de bu doğrultuda hemen çalışmalarımızı güncelledik. Adapazarı Belediyesi olarak kamuoyuna duyurduğumuz 32 proje arasında modern bir Evlendirme Dairesi de bulunuyor. Projemiz hayata geçene kadar nikâh salonumuz, Adapazarı’mızın merkezinde olacak. Mutlulukların yeni adresi Orhangazi Kültür Merkezi olmuştur, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.